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Haberler Gündem Eğitim Tarih İzmit'in Fethi Ne Zaman, Kaç Yılında Oldu? - İzmit Hangi Padişah Tarafından Fethedildi?
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İzmit'in Fethi ne zaman, kaç yılında oldu? İzmit hangi padişah tarafından fethedildi?

Osmanlı Devleti’nin sınırlarını genişleterek, bölgesinde güçlü bir devlet olmasını sağlayan en önemli olaylardan biri, İzmit’in Fethi’dir. Gerek konumu gerekse de sahip olduğu verimli topraklar, İzmit’in Fethi’nin önemini daha da arttırmaktadır. Bizans Devleti’nin Anadolu’da kalan son toprak parçası olan İzmit hangi padişah tarafından fethedildi? İzmit kuşatması kaç gün sürdü? Bu soruların yanı sıra, İzmit’in Fethi’nin kısaca özetini de bulabileceğiniz yazımızı sizler için hazırladık.

İzmit'in Fethi Ne Zaman, Kaç Yılında Oldu? - İzmit Hangi Padişah Tarafından Fethedildi?
İzmit'in Fethi
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Zengin tarihi geçmişi ve kültürüyle, uzun yıllar boyu birçok seyyahın uğrak noktası olmuş İzmit ne zaman fethedildi? İşte, İzmit’in Fethi hakkındaki tüm detaylar…

İzmit’in Tarihçesi

İzmit şehri, M.Ö. 262 yılında Bitinya (Bithynia) kralı olan I. Nikomed tarafından kurulmuştur. Kurulan bu yeni şehre, kralın adından hareketle Nicomedia adı verilmiş ve şehir, başkent olarak ilan edilmiştir.

Bitinya Krallığı’nın yıkılmasından sonra, Roma İmparatorluğu idaresine giren şehir, yaşanan saldırılar ve deprem sonucunda büyük zararlar görmüş ve Roma imparatoru Diocletianus tarafından yeniden inşa edilmiştir. Hipodrom, saray ve tapınak gibi yapılarla çehresi tamamen değişen İzmit, bu dönemde dünyanın 4. büyük şehri haline gelmiştir.

M.S. 395 yılında, Roma İmparatorluğu’nun ikiye bölünmesinin ardından, Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu yönetimine geçen İzmit, Bizans’ın gerçekleştirdiği seferler için önemli bir üs olarak kullanılmıştır.

İzmit; Tarihte ilk olarak 1078 tarihinde, Selçuklular tarafından fethedilmiş fakat bir süre Türk idaresinde kaldıktan sonra, II. Haçlı Seferleri’nin neticesinde yeniden Bizans İmparatorluğu idaresine geçmiştir.

İzmit; 1337 tarihine kadar Bizans Devleti tarafından kontrol edilmiş, Osmanlı Devleti’nin fethetmesi üzerine ikinci ve son kez Türk hâkimiyeti altına girmiştir.

İzmit’in Fethi Kısaca Özeti

Kuzeybatı Anadolu’daki etki alanını günden güne arttıran Osmanlı Devleti’nin ana hedeflerinden birisi İzmit’in fethedilmesiydi. Türk akınlarının İzmit’i tehdit etmesi üzerine, Bizans Devleti bölgede kale ve surları güçlendirerek, olası Osmanlı saldırılarına karşı önlem almıştı.

1329 tarihinde Osmanlı Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında yaşanan Pelekanon (Maltepe) Savaşı sonucunda ağır bir yenilgi alan Bizans İmparatoru III. Andronikos, Osmanlı Devleti’ne para ödeyerek bir süreliğine İzmit’in kuşatmasının kalkmasını sağladı.

1337 tarihine gelindiğinde bir kez daha kuşatılan şehir, kalenin teslim olmasının ardından, Osmanlı Devleti tarafından fethedildi.

İzmit’in Fethi özelinde, cevabı en çok merak edilenlerin başında ‘’İzmit Kuşatması kaç gün sürdü?’’ ve ‘’İzmit hangi padişah tarafından fethedildi?’’ soruları gelmektedir. 1333 ile 1337 yılları arasında süren İzmit Kuşatması 4 yıl sürmüş ve İzmit, Orhan Gazi tarafından fethedilmiştir.

İzmit’in Fethi Sonuçları

1337 yılında İzmit’in fethedilmesi hem Osmanlı Devleti hem de Bizans İmparatorluğu için önemli sonuçlar doğurmuştur. İzmit’in Fethi’nin sonuçları şunlardır:

  • İzmit ve çevresinin yönetimi Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman Gazi’ye verildi.
  • Osmanlı Devleti, Kocaeli Yarımadası’nı kontrol etmeye başladı.
  • Şehirdeki kiliseler camiye çevrilirken içlerinden bir tanesi medrese yapıldı.
  • İzmit’in fethinden sonra birçok çevre kale Osmanlı Devleti’ne teslim oldu.
  • Anadolu’daki Bizans hâkimiyeti sona erdi.

İzmit’in Fethi Önemi

İzmit’in fethinin önemi, şehrin bölge için önemli bir merkez olmasından ileri gelmektedir. Tarihi ve kültürel açıdan zengin bir şehir olan İzmit, aynı zamanda devrin önemli bir ticaret merkeziydi. Böyle bir yerin fethi hiç kuşkusuz ki; Osmanlı Devleti’ne ekonomik anlamda çok büyük faydalar sağlamıştır. Bununla birlikte Bizans Devleti’nin Anadolu’da kalan son toprak parçasının da elinden alınmış olması, Bizans’ın Anadolu ile olan tüm bağlarını koparmıştır.

Orhan Gazi tarafından, şehri idare etmek üzere görevlendirilen Süleyman Gazi, inanç farkı gözetmeksizin tüm bölge halkına adil bir yönetim sergilemiştir. Bu durum da Mudurnu ve Göynük gibi, çevredeki birçok kalenin Osmanlı Devleti’ne teslim olmasını sağlamıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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