Edirne'nin Fethi Ne Zaman, Kaç Yılında ve Hangi Savaşla Oldu? - Edirne Hangi Padişah Tarafından Fethedildi?

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Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki ilerleyişinin ve Balkan coğrafyasının Türkleşmesinin en önemli aşamalarından biri olan Edirne ne zaman fethedildi? Edirne kuşatması kaç gün sürdü? İşte Edirne’nin fethi hakkında tüm detaylar…

Edirne’nin Fethi Kısaca Özet

1. Murad, henüz babası Orhan Gazi hayattayken devletin önemli sorumluluklarını üzerine almıştı ve Orhan Gazi’nin Balkan politikasını devam ettirmek istiyordu. Balkanlar üzerine sefere çıkmadan önce, devlet idaresini kontrol altında tutabilmek adına, Çandarlı Halil Paşa’yı kazasker olarak görevlendirdi.

1359 yılında Balkan seferine başlayan I. Murad, ilk olarak Gelibolu’ya geçti. Sırasıyla Banatoz, Çorlu ve Birgos tekfurlarını mağlup ederek bölgedeki Osmanlı hâkimiyetini sağladı. Birden fazla kol üzerinden süren bu seferde, I. Murad’a bağlı komutanların Meriç ve Keşan’ı da ele geçirmesiyle, Edirne’nin Fethi önünde hiçbir engel kalmamıştı.

1361 yılına gelindiğinde diğer uç beylerini de orduya dâhil eden I. Murad ikinci bir harekâta başladı. Ordular, Babaeski mevkiinde kurulan karargâhtan Edirne üzerine harekete geçtiler. Orduların bu yürüyüşünü geri püskürtmeyi amaçlayan Bizans birlikleri ile Osmanlı ordusu, Sazlıdere’de karşı karşıya geldiler. Burada ağır bir yenilgi alan Bizans ordusu, Edirne Kalesi’ne geri çekilmek zorunda kaldı. Osmanlı Devleti’nin şehir üzerine son bir taarruz gerçekleştirmesine karşı koyamayan Bizans İmparatorluğu, Edirne’yi teslim etti ve Edirne, Osmanlı Devleti tarafından fethedildi.

Edirne Ne Zaman Fethedildi?

Edirne ne zaman fethedildi? sorusuna, farklı kaynaklar farklı cevaplar getirmektedir. Kaynaklar, Edirne’nin Fethi için 1361 – 1371 arasında farklı tarihler vermektedirler. Ünlü tarihçi Halil İnalcık’a göreyse; Edirne’nin Fethi, 1361 yılında gerçekleşmiştir.

Edirne’nin fethedilmesine dair cevabı merak edilen bir diğer soru ise Edirne hangi savaşla alındı? sorusudur. Edirne; I. Murad tarafından, Osmanlı Devleti ve Bizans İmparatorluğu arasında 1361 yılında gerçekleşen Sazlıdere Savaşı sonrası alınmıştır.

Edirne Hangi Padişah tarafından Fethedildi? Edirne Kuşatması Kaç Gün Sürdü?

1361 yılında Osmanlı Devleti tarafından fethedilen Edirne, I. Murad tarafından fethedilmiştir. I. Murad, babası Orhan Gazi hayattayken, devletin önemi sorumluluklarını üzerine almış, Balkan seferlerini başlatmış ve nihayetinde Edirne’yi fethetmiştir.

Edirne’nin kuşatması kaç gün sürdü? sorusunun net bir cevabı ise bulunmamaktadır. Fakat 1359’da başlayan Balkan seferlerinin, 1361 yılında Edirne’nin fethi ile taçlandırıldığı düşünüldüğünde; Edirne’nin fethedilmesinin yaklaşık 2 sene sürdüğü anlaşılmaktadır.

Edirne Fethi Sonuçları

Osmanlı Devleti tarihinde önemli bir yer tutan Edirne’nin fethinin sonuçları şunlardır:

Edirne Osmanlı Devleti’nin yeni başkenti olmuştur.

Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda gerçekleştireceği fetih hareketlerinin önü açılmıştır.

Bizans İmparatorluğu’nun Balkan coğrafyasıyla olan bağlantısı kesilmiştir ve imparatorluk İstanbul’a sıkışmıştır.

Kazanılan başarıların sonucu olarak, Osmanlı Devleti’ne karşı Haçlı ittifakları oluşmaya başlamıştır.

Edirne’nin Fethi Önemi

Şehrin bulunduğu konum, Edirne’nin fethinin önemini daha da arttırmaktadır. Bu fetihle birlikte Edirne, Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda ilerleme ve bu bölgeyi Türkleştirme politikasının ana üssü haline gelmiştir. Bunun yanı sıra Bizans İmparatorluğu’nun batıdan da kuşatılmış olması, Avrupa’dan Bizans’a gelmesi muhtemel olan tüm askeri yardımların önünü kesmiştir. Bu açıdan Edirne’nin fethi, 1453 yılında gerçekleşecek olan İstanbul’un fethi açısından da çok büyük bir önem taşımaktadır.