Japon su terapisi nedir? Japon su terapisi nasıl yapılır, yararları nelerdir?

JAPON SU TERAPİSİ NASIL YAPILIR?

Japon su terapisi, belirli adımları takip ederek yapılır ve bu adımlar her gün düzenli olarak uygulanmalıdır. İlk olarak, sabah uyandığınızda, dişlerinizi fırçalamadan ve herhangi bir şey yemeden önce 4-5 bardak (yaklaşık 640-800 ml) su içmelisiniz. Bu suyun oda sıcaklığında olması, vücudunuzun suyu daha kolay emmesini sağlar. Suyu içtikten sonra dişlerinizi fırçalayabilirsiniz, 45 dakika boyunca başka bir şey yememeli veya içmemelisiniz. Bu süre zarfında suyun vücut tarafından emilmesi ve sindirim sisteminizin hazırlanması sağlanır.

45 dakika sonra normal kahvaltınızı yapabilirsiniz. Kahvaltıdan sonra, tekrar 2 saat boyunca herhangi bir şey yememeli veya içmemelisiniz. Bu süreç, gün boyunca öğünlerden önce tekrarlanabilir, her seferinde belirli bir süre (kahvaltıdan önce 45 dakika, diğer öğünlerden önce 30 dakika) aç kalmanız gerekecektir.

Japon su terapisi sırasında dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta, gün boyunca yeterli miktarda su içmektir. Vücudunuzun günlük su ihtiyacını karşılamak için günde en az 8 bardak su içmek önerilir. Bu terapiye başladığınızda, vücudunuzun su alımına alışması için su miktarını yavaş yavaş artırabilirsiniz. Ayrıca su içmekte zorlanıyorsanız, suyu küçük yudumlarla içmek daha kolay olabilir. Japon su terapisi, düzenli uygulandığında vücudu toksinlerden arındırır, sindirimi düzenler ve genel sağlığı iyileştirir. Ancak bu terapiyi uygulamadan önce, özellikle sağlık sorunlarınız varsa, bir doktora danışmanız önemlidir.