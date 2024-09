Japonya'da dünyanın en uzun süredir idam cezasına çarptırılan sanığı beraat etti

Dünyanın en uzun süre idam cezasına çarptırılan 88 yaşındaki Iwao Hakamada, aleyhinde kullanılan delillerin uydurma olduğunu tespit eden mahkeme tarafından beraat ettirildi.

Neredeyse yarım asırdır idam mahkûmu olan Iwao Hakamada, 1968 yılında patronunu, patronunun karısını ve iki genç çocuğunu öldürmekten suçlu bulunmuştu. Kısa bir süre önce, müfettişlerin dörtlü cinayetten mahkum edilmesine yol açan kanıtları yerleştirmiş olabileceği şüpheleri nedeniyle yeniden yargılanmasına karar verilen Iwao Hakamada, ölüm hücresinde geçirdiği yılların ardından ruh sağlığına ağır bir darbe alması nedeniyle beraat kararının verildiği duruşmaya katılamadı.

Hakamada'nın davası Japonya'nın en uzun ve en ünlü hukuk destanlarından biri.

Dava, Shizuoka'daki mahkeme salonunda yer kapmak için sıraya giren yaklaşık 500 kişiyle birlikte halkın geniş ilgisini çekti. Karar açıklanırken Hakamada'nın mahkeme dışındaki destekçileri "yaşasın" anlamına gelen Japonca "banzai" tezahüratında bulundu.

Akli dengesinin bozuk olması nedeniyle tüm duruşmalara katılımdan muaf tutulan Hakamada, hapisten çıkarıldığı ve yeniden yargılanmasına karar verildiği 2014 yılından bu yana 91 yaşındaki kız kardeşi Hideko'nun bakımı altında yaşıyor. Kardeşinin adını temize çıkarmak için onlarca yıldır mücadele eden Hideko, mahkemede "suçsuz" sözlerini duymanın çok tatlı olduğunu söyledi.

Gazetecilere, "Bunu duyduğumda çok duygulandım ve mutlu oldum, gözyaşlarımı tutamadım" dedi.

Eski bir profesyonel boksör olan Hakamada, 1966 yılında Tokyo'nun batısındaki Shizuoka'daki evlerinde çıkan yangında işvereni, adamın karısı ve iki çocuğunun cesetleri bulunduğunda bir miso (bir çeşit hamur) işleme tesisinde çalışıyordu. Dördü de bıçaklanarak öldürülmüştü. Yetkililer Hakamada'yı aileyi öldürmek, evlerini ateşe vermek ve 200 bin yen nakit para çalmakla suçladı.

Hakamada başlangıçta kurbanları soyduğunu ve öldürdüğünü inkar etti, ancak daha sonra günde 12 saate kadar süren dayak ve sorgulamaların ardından zorla itiraf ettiğini söyledi. 1968 yılında cinayet ve kundakçılıktan suçlu bulundu ve idama mahkum edildi.

Onlarca yıl süren yasal destan, Hakamada'nın tutuklanmasından bir yıl sonra bir miso tankında bulunan bazı kıyafetlere dayanıyordu. Kan lekesi olduğu iddia edilen bu giysiler onu suçlamak için kullanıldı. Ancak Hakamada'nın avukatları yıllarca kıyafetlerden elde edilen DNA'nın Hakamada'nın DNA'sıyla uyuşmadığını ve bu nedenle kıyafetlerin başka birine ait olma ihtimalinin yüksek olduğunu savundu. Avukatlar ayrıca polisin delilleri uydurmuş olabileceğini öne sürdü.

2014'te 'yeniden yargılama' kararı

Bu argümanlar, 2014 yılında "kıyafetlerin sanığa ait olmadığını" kaydeden Yargıç Hiroaki Murayama'yı ikna etmeye yetti.

Murayama o dönemde, "Sanığın masum olma ihtimali kayda değer ölçüde netleştiği için daha fazla tutuklu kalması adil değil" dedi. Hakamada daha sonra hapisten çıkarıldı ve yeniden yargılanmasına karar verildi.

Uzun süren yasal işlemler nedeniyle yeniden yargılamanın başlaması geçen yılı, mahkemenin kararını açıklaması ise perşembe sabahını buldu.

REKLAM

Yeniden yargılanmasının ve nihai beraat kararının dayandığı ayrıntı, savcıların kendisine ait olduğunu söylediği giysilerdeki kırmızı lekelerin niteliğiydi. Savunma makamı lekelerin nasıl eskidiğini sorguladı. Lekelerin kırmızı kalmasının ve soya fasulyesi ezmesine uzun süre batırıldıktan sonra koyulaşmamasının kanıtın uydurma olduğu anlamına geldiğini söyledi.

Kararda, "müfettişlerin kıyafetlere kan bulaştırarak tahrifat yaptıkları" ve daha sonra bunları miso tankına sakladıkları tespit edildi. Hakamada'nın masum olduğu ilan edildi.

Avukatlarına ve ailesine göre, çoğunlukla hücre hapsinde ve her an infaz edilme tehdidiyle geçen on yıllar Hakamada'nın ruh sağlığına ağır bir darbe vurdu. Geçen yıl yeniden yargılama başladığında kız kardeş Hideko rahatladığını ifade etmiş ve "nihayet omuzlarımdan bir yük kalktı" demişti.

Japonya'da idam mahkumlarının yeniden yargılanmasına nadiren rastlanıyor. Hakamada'nınki Japonya'nın savaş sonrası tarihinde sadece beşinci.

Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Japonya hala idam cezası uygulayan tek G7 ülkesi ve idam mahkumlarına idam edilecekleri sadece birkaç saat önceden bildiriliyor.