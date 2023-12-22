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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Japonya, Samsung'un yarı iletken AR-GE tesisini 20 milyar yene kadar sübvanse edecek - Teknoloji Haberleri

        Japonya, Samsung'un yarı iletken AR-GE tesisini 20 milyar yene kadar sübvanse edecek

        Japonya'nın Samsung Electronics firmasının ileri düzey yarı iletken AR-GE tesisini 20 milyar yene (140 milyon dolar) kadar sübvanse edeceği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 08:12 Güncelleme: 22.12.2023 - 08:12
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        Koreli üreticiye 20 milyar yen sübvansiyon
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        Doğu Asya ülkesi Japonya, stratejik teknoloji ürünlerinin imalatı ve tedarik zincirlerine yönelik ülke içi yatırımlarda bölgesel iş birliği fırsatlarını öne çıkarıyor.

        Japonya Başbakanı Kişida Fumio, yarı iletken dahil elektronik parça imalatçısı kamu-özel sektör firmalarının yöneticileriyle başkent Tokyo'da bir araya geldi.

        Burada konuşan Kişida, "Küresel yatırımcılar Japonya'ya yatırıma önem veriyor. Ülke çapında cazip istihdam oluşturacak yatırımları memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

        Toplantıya Japonya Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Saito Ken ile Japonya İş Federasyonu (Keidanren) Başkanı Masakazu Tokura ile özel sektör yöneticileri katıldı.

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        YOKOHAMA'DA AR-GE TESİSİ KURULACAK

        Toplantı sonrası Japonya Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Güney Kore merkezli Samsung Electronics'in ülke içindeki şubesinin, ileri düzey yarı iletken AR-GE tesisi için 20 milyar yene (140 milyon dolar) kadar sübvanse edileceğini duyurdu.

        Bu kapsamda, Güney Koreli üretici, Tokyo'nun güneyindeki Yokohama kentinin Minato Mirai bölgesinde AR-GE tesisi kuracak.

        Firma, burada yarı iletken malzeme ve çip ekipmanı üreticileriyle işbirliği içinde, gelecek beş yıl boyunca ileri düzey yarı iletken üretimi için teknoloji geliştirecek.

        ABD ile Çin'in teknolojik rekabetinin ortasında Japonya, yurt dışı üreticilerinin yatırımıyla, kritik önemdeki yarı iletken tedarik zincirlerini güçlendirmeyi hedefliyor.

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