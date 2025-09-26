Habertürk
        Jennifer Lawrence: Gazze'de yaşananlar soykırım

        Jennifer Lawrence: Gazze'de yaşananlar soykırım

        ABD'li oyuncu ve yapımcı Jennifer Lawrence, San Sebastián Film Festivali'nde hem ABD siyasetiyle ilgili endişelerini dile getirdi hem de İsrail'in Gazze'deki eylemlerini; "Olanlar, soykırımdan başka bir şey değil ve gerçekten dehşet verici" sözleriyle nitelendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2025 - 21:56 Güncelleme: 26.09.2025 - 21:56
        "Gazze'de yaşananlar bir soykırım"
        Oscar ödüllü oyuncu ve yapımcı Jennifer Lawrence, İsrail'in Gazze'deki savaşına dair korkularını ve ABD'de ifade özgürlüğünün giderek zayıflamasına ilişkin endişelerini dile getirdi.

        San Sebastián Film Festivali'nde yeni filmi 'Die My Love' için düzenlenen basın toplantısında, Jennifer Lawrence, festival moderatörünün siyasi soruları sınırlama çabalarına rağmen gazetecilerin yönelttiği sorulara yanıt verdi.

        "SOYKIRIMDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL VE BU GERÇEKTEN DEHŞET VERİCİ"

        İsrail'in Gazze'deki yaşanan olaylarla ilgili sorulduğunda Jennifer Lawrence; "Korkuyorum. Bu gerçekten çok üzücü. Olanlar, soykırımdan başka bir şey değil ve bu gerçekten dehşet verici. En çok üzen ise ABD siyasetindeki saygısızlık ve bunun çocuklara normalmiş gibi gösterilmesi. Çocuklar, politikacıların yalan söylemesini sıradan bir durum olarak görecek" ifadelerini kullandı.

        Jennifer Lawrence, sanatçılara ve aktörlere yönelen öfkenin yanlış olduğunu vurgulayarak; "Öfkeyi sorumlulara odaklamak çok önemli" dedi.

        "İFADE VE DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ TEHDİT ALTINDA"

        ABD’de ifade özgürlüğüne yönelik saldırılar hakkında sorulduğunda ise Jennifer Lawrence; "İfade ve düşünce özgürlüğümüz tehdit altında. Sinema dünyası olarak sesimizi sanatsal yollarla kullanmak, bu tür festivallerde birbirimizden öğrenmek, hepimizin bağlantılı olduğunu ve empati ile özgürlüğü hak ettiğimizi anlamak çok önemli" şeklinde konuştu.

        Jennifer Lawrence, San Sebastián Film Festivali'nde Donostia Onur Ödülü'ne lâyık görüldü.

        Fotoğraflar: Mega, Shutterstock

        #Jennifer Lawrence
        #gazze
        #israil
