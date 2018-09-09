Jong AZ - Jong Ajax maçı rakamları

Hollanda Eerste Divisie heyecanı devam ediyor. Jong AZ, 10 Eylül 2018 Pazartesi günü Jong Ajax takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:00. 1 puanlı Jong AZ 17. sırada bulunuyor, Jong Ajax 4 puana sahip ve 12. sırada. Ev sahibi Jong AZ, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Jong Ajax son 5 mücadelede 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 588 kodlu maçı oynayanlar; Jong AZ galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 3.40, Jong Ajax galibiyet oranı 2.10. Alt 2.50, üst 1.25 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Jong AZ son hafta oynanan De Graafschap maçında 2-2 berabere kaldı.

Jong Ajax ise MVV Maastricht karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Jong AZ, 2 gol attı ve 3 gol yedi.

Jong Ajax ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Jong Ajax, 2 gol atarken 3 gol yedi.

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