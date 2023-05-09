Jülide Alasya'dan Zeki Alasya'ya: Gönlümde yaşamaya devam ediyorsun

"GÖNLÜMDE YAŞAMAYA DEVAM EDİYORSUN"



Zeki Alasya ile 2008'de hayatını birleştiren Jülide Alasya, eşini ölüm yıl dönümünde andı. Duygusal anlar yaşayan Alasya, "O an 'Gitme' dediğimde dinledin sözümü… Hep benimlesin, gönlümde yaşamaya devam ediyorsun. Seni çok seviyorum sevgili. Ben senden razıyım, Allah da senden razı olsun. Ruhun şâd olsun" şeklinde konuştu.