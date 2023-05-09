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Jülide Alasya'dan Zeki Alasya'ya: Gönlümde yaşamaya devam ediyorsun

Jülide Alasya, 2015'te hayata veda eden eşi Zeki Alasya'yı ölüm yıl dönümünde andı. Duygusal anlar yaşayan Alasya, "Hep benimlesin, gönlümde yaşamaya devam ediyorsun" ifadelerini kullandı

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  • Jülide Alasya'dan Zeki Alasya'ya: Gönlümde yaşamaya devam ediyorsun - Magazin haberleri

    Karaciğer rahatsızlığı sebebiyle 2 Nisan 2015'te hastaneye kaldırılan usta oyuncu Zeki Alasya, 8 Mayıs 2015'te tedavisi devam ederken yaşamını yitirmişti.

    * Zeki Alasya'nın portresini okumak için tıklayınız
  • Jülide Alasya'dan Zeki Alasya'ya: Gönlümde yaşamaya devam ediyorsun - Magazin haberleri

    Kariyeri boyunca 56 yılda çok sayıda tiyatro, film ve dizide rol alan Alasya'nın vefatının üzerinden 8 yıl geçti.
  • Jülide Alasya'dan Zeki Alasya'ya: Gönlümde yaşamaya devam ediyorsun - Magazin haberleri

    "GÖNLÜMDE YAŞAMAYA DEVAM EDİYORSUN"

    Zeki Alasya ile 2008'de hayatını birleştiren Jülide Alasya, eşini ölüm yıl dönümünde andı. Duygusal anlar yaşayan Alasya, "O an 'Gitme' dediğimde dinledin sözümü… Hep benimlesin, gönlümde yaşamaya devam ediyorsun. Seni çok seviyorum sevgili. Ben senden razıyım, Allah da senden razı olsun. Ruhun şâd olsun" şeklinde konuştu.
  • Jülide Alasya'dan Zeki Alasya'ya: Gönlümde yaşamaya devam ediyorsun - Magazin haberleri

    "İÇİMDE ÖMÜRLÜK ÖZLEMİN VAR"

    Alasya'nın 1969-1987 yılları arasında evli kaldığı Oya Alasya ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Zeynep de kaybettiği babasını andı. 47 yaşındaki Zeynep Alasya, "8 yıl olmuş... Dün gibi kaybettiğim gün ama ömürlük özlemin var içimde. Adın geçtiğinde burnumdaki sızı, kalbimdeki acı ve ruhumdaki üşüme hissi hiç bitmiyor. Babam, canım babam..." ifadelerini kullandı.

    Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram
  • Jülide Alasya'dan Zeki Alasya'ya: Gönlümde yaşamaya devam ediyorsun - Magazin haberleri

    Zeki Alasya ile eşi Jülide Alasya
  • Jülide Alasya'dan Zeki Alasya'ya: Gönlümde yaşamaya devam ediyorsun - Magazin haberleri

    Zeki Alasya ile kızı Zeynep Alasya

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