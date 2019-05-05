- Zeki Ağabey, kulağıma şöyle bir haber geldi. Doğru mudur?

- Yazacak mısın Çalışkan kardeşim.

- Doğruysa yazacağım ağabey.

- Bu haber beni çok üzer.

- Üzülmenize üzüleceğim ama doğruysa yazacağım ağabey.

- Evet, doğru.

Haber, borçları nedeniyle icralık olduğu yönündeydi.

Yazdım...

Zeki Alasya üzüldü.

Ben de üzüldüm.

İcralık olduğu yönündeki haber yayımlandıktan bir kaç gün sonra 'Can' adlı TV dizisinin setine gittim.

Genç meslektaşlarıyla sohbet ediyor.

Bir ara göz göze gelince başımı öne eğdim.

Masadan kalkıp yanıma geldi;

- Çalışkan kardeşim, hoş geldin ama beni üzdün.

- Ağabey yazmalıydım.

- Oooo, hayır. O habere üzüldüm ama bu halin beni daha da üzdü.

- Neden ağabey?

- Yüzüme bakamıyorsun, başın önde. Neden? Bir kabahat mi işledin? İşini yaptın.

- Biliyorum ama...

- O zaman böyle yaparak beni üzme. Dik dur.

Zeki Alasya - Metin Akpınar filmleri arasında en sevdiğim; 1976 yapımı 'Nereye Bakıyor Bu Adamlar'...

Doğru olan habere 'Yok öyle bir şey', 'Senin üstlerin benim arkadaşım, yazarsan onlara şikayet ederim seni', 'Bir daha setime giremezsin' türünde tehditler savuran çiğ ünlülerden değildi.

Delikanlıydı.

Hem de dibine kadar...

Zeki Alasya...

O delikanlı adam, 5 yıl önce karaciğer hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede aramızdan ayrıldı.

8 Mayıs 2015...

10 Mayıs 2015'te Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

ZEKİ ALASYA'NIN 56 YILLIK KARİYERİ

Oyuncu: 64

Yönetmen: 27

Senaryo: 9

Seslendirme: 2

Zeki Alasya'nın senaryosunu yazdığı ilk film, 1974 yapımı 'Köyden İndim Şehire' oldu.

Asıl adı Zeki Şenol Alasya olan Zeki Alasya, eczacı ve kimyager olan babası Prof. Ahmet Reşat Alasya'yı henüz 15 yaşındayken kaybetti.

Babasından kalan maaş yetmiyordu.

Çünkü ev kadını olan annesi Seniha Alasya, 6 çocukla kalmıştı.

Zeki Alasya, 5 yaşında...

Bir yandan okuması diğer yandan da eve katkı sağlamak zorundaydı.

Henüz çocuk yaşlarında bir yandan okuyor diğer yandan da aralarında rehberlik, marangozluk ve tabelacılığın da olduğu çeşitli işlerde çalışıyordu.

Ne var ki gözü tiyatrodaydı.

O günlerde tiyatroyu çok sevdiği için değil ama...

Tiyatroda çok para olduğunu sanıyordu.

1959'da Milli Türk Talebe Birliği'nin 'Birlik Tiyatrosu'na 'Amatör' olarak girdi.

Zeki Alasya'nın rehberlik yaptığı günlerden bir fotoğraf...

16 yaşındaydı...

Ve bir gün...

O gün 'Zeki Alasya - Metin Akpınar' döneminin başladığı gün olacaktı.

Metin Akpınar, Milli Türk Talebe Birliği'nin tiyatro bölümü sorumlusuydu.

O gün 'Pembe Kadın' adlı oyun sahnelenecekti ama 'Pembe Kadın'ı canlandıracak kadın oyuncu gelmemişti.

Zeki Alasya da o gece tiyatroyu ziyaret etmişti.

Metin Akpınar, pratik bir çözüm bulup Zeki Alasya'ya "Pembe Kadın'ı oynar mısın?" diye sordu.

Teklifi kabul eden Zeki Alasya, kostümünü giyip sahneye çıkmasıyla 'Pembe Kadın' sahnelenebildi.

Böylelikle Metin Akpınar, zor durumdan kurtulmuş, biletleri satılan oyun sahnelenebilmişti.

Zeki Alasya ile Metin Akpınar'ın yarenliğinin başladığı 'Pembe Kadın' adlı oyundan bir fotoğraf...

Dipnot:

Zeki Alasya ile Metin Akpınar'ın babaları aynı iş yerinde çalışmıştı.

Böyle olduğunu da çok sonraları öğrendiler.

Annelerinin cenaze namazını aynı camide aynı imam kıldırdı.

'Hababam Sınıfı'nın yazarı Rıfat Ilgaz (1911 - 1993)

Zeki Alasya'nın para için girdiği tiyatro, ortaya 'Hababam Sınıfı' efsanesini çıkardı.

'Hababam Sınıfı', Rıfat Ilgaz'ındır ve ilk olarak 1953'te Dolmuş Dergisi'nde yayınlanmış, sonraki yıllarda kitap haline getirilmiştir.

Peki 'Hababam Sınıfı'nın efsane haline gelmesinde Zeki Alasya'nın rolü nedir?

'Hababam Sınıfı', ilk kez 1966'da tiyatro oyunu oldu.

Şöyle;

Henüz 20 yaşında olan Zeki Alasya, Rıfat Ilgaz'a bir mektup yazarak 'Hababam Sınıfı'nı arkadaşlarıyla birlikte tiyatro oyunu haline getirmek istediğini söyledi.

Zeki Alasya'nın öz güveninden, medeni cesaretinden ve girişimciliğinden oldukça etkilenen Rıfat Ilgaz, eserinin tiyatro oyunu haline getirilmesine izin verdi.

Rıfat Ilgaz, Zeki Alasya'nın mektubuna şöyle cevap verdi; Arkadaşlarınızla birlikte böyle bir girişimde bulunmanız beni ziyadesiyle memnun etti. 'Hababam Sınıfı'nı oyunlaştırıp sahneye koyma isteğinizin benim için hiçbir mahsuru yok. Size her türlü desteği vermeye hazırım."

Zeki Alasya, Metin Akpınar, Ercan Yazgan, Ahmet Gülhan, Ali Yalaz, Ulvi Uraz, Zihni Küçümen ve Suzan Uztan...

25 günlük provadan sonra 'Hababam Sınıfı', sahneye konulur ve 3 ay boyunca kapalı gişe oynadı.

Zeki Alasya 'Tulum Hayri'yi, Metin Akpınar ise 'Refüze Ekrem'i canlandırdı.

Zeki Alasya; ilk sinema filmi olan, Kartal Tibet'in başrolünde yer aldığı 'Karaoğlan Geliyor'da 'Çalık'ı canlandırdı.

Zeki Alasya, 1972'de Nahit Ataman'ın yapımcısı olduğu, Mehmet Aslan'ın yönettiği 'Karaoğlan Geliyor' ile sinema oyunculuğuna da başladı.

Nahit Ataman, aynı yıl içinde 'Sev Kardeşim'i de çekti.

Filmin yönetmeni Ertem Eğilmez.

Ertem Eğilmez ile Zeki Alasya, 'Sev Kardeşim'de tanıştı.

Zeki Alasya, Nahit Ataman'a teklif edip etmediğini bilmiyoruz ama aynı zamanda yapımcı da olan Ertem Eğilmez'e sık sık 'Hababam Sınıfı'nın filmini yapılmasını önerdi.

'Hababam Sınıfı'nın tiyatro oyunu büyük ilgi görünce Yerli Film adında şirketleri olan Atıf Yılmaz ile Orhan Günşiray, 1966'da eserin film haklarını satın aldı.

Ne var ki sansür kurulu senaryonun Türk eğitim sistemini taşlayan unsurlar taşıdığı gerekçesiyle 'Hababam Sınıfı'nın film olmasına izin vermedi.

Zeki Alasya, Ertem Eğilmez'e 'Hababam Sınıfı'nın film yapılması gerektiği konusunda sürekli baskı yaptı.

Ertem Eğilmez de sansür kurulunun eserde kusurlu bulduğu bazı unsurları değiştirdi.

'Kel Mahmut'u 'Mahmut Hoca' yapmak gibi...

Ertem Eğilmez, 1974'te 'Hababam Sınıfı'nı film haline getirmeye karar verdi. Film de 1975'te gösterime girdi.

Ne var ki kadroda Zeki Alasya ile Metin Akpınar yoktu.

Nedeni de şu;

Zeki Alasya ile Metin Akpınar, kariyerlerinde yükselişe geçmişlerdir.

Ertem Eğilmez, Zeki Alasya ile Metin Akpınar'a 15 bin lira vermektedir.

'Hababam Sınıfı'nın çekileceği günlerde Şahan Haki, 'Mirasyediler' için 50 bin lira teklif etti.

Zeki Alasya ile Metin Akpınar, 'Mirasyediler'de rol almayı tercih edince 'Hababam Sınıfı'nın kadrosunda yer alamadı.

Zeki Alasya, bu durumu, bir röportajında "Bu büyük eksiklik ama ne yapalım; çok iyi bir tırmanışa geçmiştik ve iyi de para veriyorlardı. 15 bin lira aldığımız dönemde bize 50 bin lira teklif ettiler" sözleriyle açıklamıştı.

'Miras Yediler', Zeki Alasya - Metin Akpınar ikilisinin ilk başrol filmi oldu.

Sözün özü şu;

Zeki Alasya, Rıfat Ilgaz'a o mektubu yazmasaydı 'Hababam Sınıfı', başka bir zamanda başka birileri tarafından bir tiyatro oyunu haline getirilir miydi?

Zeki Alasya, Ertem Eğilmez'e önermeseydi 'Hababam Sınıfı', başka bir zamanda başka birileri tarafından sinema filmi haline getirilir miydi?

Sanmam...

'Selvi Boylum Al Yazmalım' ile birlikte Türk sinemasının en çok sevilen filmi olan 'Hababam Sınıfı', Zeki Alasya'nın sayesinde çekilmesiyle efsane oldu.