Jyvaskyla JK - Haka düellosu

Finlandiya Ykkönen heyecanı devam ediyor. Jyvaskyla JK, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Haka takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. 11 puanlı Jyvaskyla JK 9. sırada bulunuyor, Haka 24 puana sahip ve 4. sırada. Jyvaskyla JK son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Haka, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 316. İddaa'da Jyvaskyla JK kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Haka kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Jyvaskyla JK son hafta oynanan Haka maçında 1-2 yenildi.

Haka ise Jyvaskyla JK maçında 1-2 kazandı.

Jyvaskyla JK, evinde 1 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 13 gol yedi.

Haka, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Haka 5 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.

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