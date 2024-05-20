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        Haberler Dünya Gazze'deki Filistin Hükümeti: İsrail, Cibaliya'da okulları ve barınma merkezlerini kasıtlı hedef alıyor

        Gazze'deki hükümet: İsrail, Cibaliya'da okulları ve barınma merkezlerini kasıtlı hedef alıyor

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 35 bin 562'ye, yaralı sayısının 79 bin 652'ye yükseldi. Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun Cibaliya'daki okulları ve barınma merkezlerini kasten vurduğunu açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 21:46 Güncelleme: 20.05.2024 - 21:46
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        "İsrail okulları ve barınma merkezlerini kasıtlı hedef alıyor"
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        Gazze Şeridi'ndeki Filistin Hükümeti, İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda, Cibaliya'daki okulları ve barınma merkezlerini maksatlı olarak hedef aldığını duyurdu.

        Hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki sivil konutların bulunduğu bölgeyi geniş çaplı bir yıkıma maruz bıraktığı belirtildi.

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        "İşgal ordusu, Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Filistinlilerin bulunduğu okulları ve barınma merkezlerini maksatlı olarak hedef alıyor." denilen açıklamada, mülteci kampını İsrail'in hava, kara ve denizden yoğun bombaladığı kaydedildi.

        Sivil yerleşimlerin bazılarının içindeki insanların başlarına yıkıldığı ve geniş çaplı bir yıkım yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, "İşgal ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki okulları, vatandaşların bir arada olduğu yerler ve barınma merkezlerini kasıtlı olarak hedef alması sonucunda, çoğunluğu hala kaldırılamamış onlarca insanın şehit olmasına, yüzlerce vatandaşın da yaralanmasına yol açtı.

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        İşgalin durmaksızın sürdürdüğü suçlar, halkımızdan 45 binden fazla kişinin şehit olmasına ve yaklaşık 80 kişinin yaralanmasına mal olmuştur. Doğrudan hedef alınması sonucu çoğunluğu hizmet dışı kalan hastaneler başta olmak üzere evler, kamu binaları, hizmet altyapısı ve yaşam için gerekli olan tüm yapılar neredeyse tamamen yıkılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı iki haftadır işgal ederek kapalı tutmayı sürdürmesi, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yardım tırlarının ulaşmasına engel olmasıyla Filistin halkını aç ve susuz bırakma suçunu işlemeye devam ettiği belirtilerek, Gazze'nin kuzeyinde özellikle gıda güvenliği krizi felaketinin artacağı uyarısı yapıldı.

        Binlerce yaralıdan yurt dışında tedavi edilmesi gerekenlerin çıkışlarına engel olunduğuna işaret edilen açıklamada, 11 bine yakın yaralının sağlık durumlarının hayati tehlikede ya da daha kötüye gitme ihtimali olduğunun altı çizildi.

        Açıklamada, Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluma, acil ve ciddi icraatlarla, Filistin halkına yönelik soykırım savaşı ve Siyonist saldırının durması için baskı yapmaları" çağrısında bulunuldu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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