Günlük hayatımızı önemli ölçüde etkileyen koronavirüs yasaklarının ne zaman kalkacağı merak ediliyor. Koronavirüse yönelik aşılamalar hız kazandı, uzmanlar normal hayatımıza dönebilmemiz için 2022 yılını işaret ediyor. Öte yandan sokağa çıkma yasakları, kafe ve restoranların açılıp açılmayacağı, yüz yüze eğitime ne zaman geri dönüleceği merak ediliyor. Önemli kararların alındığı kabine toplantısında merak edilen sorulara yanıt gelecek. Peki kabine toplantısı tarihi ne zaman? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısının ardından yasakların aşamalı olarak kaldırılacağını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, restoranların yeniden açılma durumuna ilişkin olarak, "Restoran işletmeciliği konusunda, kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var." yanıtını verdi.

Kabine toplantısının ne zaman, hangi gün yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yok.