Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin 19'u tutuklu 32 sanığı yargılandığı davanın ilk duruşması ikinci günde devam ediyor. Dün 9 kişi savunma yaparken, bugünkü duruşmada da diğer sanıkların savunma yapması bekleniyor.

DHA'nın haberine göre Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye Eri İrfan Acar hakkında 78'er kez 'Olası kastla öldürme' suçu ile 'Olası kastla kasten yaralama' suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası istendi.

REKLAM

22 YIL 6'ŞAR AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede ayrıca otelin teknik personeli Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ile Muharrem Şen, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ve eski Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İLK GÜN 9 SANIK SAVUNMA YAPTI Dava için Bolu Sosyal Bilimler Lisesi içerisinde yer alan spor salonu, 700 kişilik mahkeme salonuna dönüştürüldü. Mahkeme salonu, kamera sistemlerinden alt yapısına kadar son teknoloji ile donatıldı. Duruşma öncesinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Türkiye'nin merakla beklediği davanın ilk duruşması dün başladı. Duruşmanın ilk gününde; Gazelle Otel Resort Müdürü tutuklu sanık Ahmet Demir, uygunluk değerlendirme şirketi olan FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi'nin çalışanı tutuksuz sanık Aleyna B., aynı şirketin yetkilisi tutuksuz sanık Ali A., teknik personeller tutuksuz sanık Bayram Ü., tutuklu Tahsin Pekcan, tutuklu Hüseyin Özer ile Bolu İl Özer İdaresi Genel Sekreteri tutuklu Sırrı Köstereli, Genel Sekreter Yardımcısı tutuklu Bünyamin Bal ve İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü tutuklu Yeliz Erdoğan, savunma yaptı. REKLAM İKİNCİ GÜNDE DE YOĞUN İLGİ İlk günü saat 00.08'de sona eren duruşmanın görülmesine bu sabah 09.15'te yeniden başladı. Hayatını kaybeden 78 kişinin aileleri ve oteldeki yangından sağ kurtulanlar ile çok sayıda vatandaş, duruşmanın görüldüğü salona ikinci günde de akın etti. Davaya katılacak olanlar, polis kontrol noktasından geçirildikten sonra alana alındı.

"ŞİRKETİN DAMADI DURUŞMA BOYUNCA UYUYOR" Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'deki yangında hayatını kaybeden Alp Mercan'ın ablası Avukat Nihan Ece Mercan Hasarpa, DHA'ya açıklamalarda bulundu. Grand Kartal Otel'in Genel Müdürü aynı zamanda da otel sahibi Halit Ergül'ün damadı olan Emir Aras'ın duruşma boyunca uyuduğunu ifade eden Avukat Hasarpa, "Alp Mercan'ın ablasıyım. Yangında kardeşim ve en yakın arkadaşı Yiğit Gencebay, kurtuldukları halde sırf insanları kurtarmak için tekrar içeri girdiler ve biz onlardan kalanlara ancak 10'uncu katta ulaştık. Davaya avukatı olarak katılıyorum ben, her ikisinin de. Bundan büyük bir onur duyuyorum. Bir avukat olarak aslında oldukça gergin bir ortam içerisi. Oldukça duygusal bir ortam. Herkes oldukça usulüne uygun davranmaya çalışıyor. Aile birliği için oldukça zor. Çünkü karşımızda uyuyan bir Emir Aras var. Otel yöneticisi var. Şirketin aynı zamanda damadı var. Duruşma boyunca uyuyor. Gerçekten insanların sinirlerini hoplatan bir durum oluyor" dedi. REKLAM "OTEL SAHİPLERİNİN DİNLENMESİNİ BEKLİYORUZ" Avukat Hasarpa, otel sahiplerinin dinlenmesini beklendiğini söyleyerek, "Duruşmada bolca eksiklikler de var ama biz şu anda aslında olaya odaklandık ve bir şekilde çözüm almaya çalışıyoruz. Adalet sürecinin vaktinde ve makul süre içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz. Bağımsız bir şekilde işlemesini istiyoruz ama bununla birlikte bu gece de 1'e kadar süreceğini düşünüyorum. Bugün asıl birazcık zor olacak. Çünkü ailenin dinlenmesini bugün için bekliyoruz. Otel sahipleri ve yönetiminin dinlenmesi bugün gerçekleşecek beklentimiz bu yönde" diye konuştu.

DİKKAT ÇEKEN İFADELER AA'da yer alan habere göre de Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada sanıklar savunma yapıyor. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Verilen aranın ardından savunmasını yapan teknik personel tutuksuz sanık Bayram Ütkü, otelin kurucusu Mazhar Murtezaoğlu döneminde 1992'de Kartal AŞ'de işe başladığını, o günden beri aynı firmada çalıştığını, telesiyej ve liftlerin bakımı, arıza ve elektrik kontrolleriyle ilgilendiğini söyledi. Ütkü, bağlı olduğu amirinin olmadığını belirterek, "Mazhar Bey'in zamanında olduğu gibi ben işimi takip ederim. Arıza olursa müdahale ederim, yapamazsam servisi çağırırım. Sabah erken kalkarım. Önce teleferik hatlarının kontrollerini yapıyorum. Daha sonra kayak müşterilerimize hizmet veriyorum. Kartal AŞ'nin otelle ilgili hiçbir sorumluluğu yoktur. Sadece teleski ve teleferiklerin işletmesinden sorumludur." diye konuştu.

REKLAM Yangın çıktığı sırada otelin 3. katındaki odasında olduğunu, bağrışmaları duyarak uyandığını anlatan Ütkü, "Yangın esnasında ne olduğunu anlamak için mutfağa girmeye çalıştım. Dumandan etkilendim, dışarıya çıkarken yere düştüm. Dışarıya çıktığımda büyük kalabalık vardı. AFAD ve itfaiye ekipleri elektriklerin kesilmesini istediler. Bunun üzerine Murat arkadaşımızı jeneratörü kapatmaya gönderdim. Kendim de gaz vanalarını kapattıktan sonra elektriği kapattım." ifadelerini kullandı. Teknik personel şefi tutuklu sanık Tahsin Pekcan da Grand Kartal Otel'in sorumluluk alanının dışında olduğunu, 2 yıl öncesine kadar Grand Kartal Otel ve Kartal Otel'in teknik işlerinden Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü'nün sorumlu olduğunu ileri sürdü. Yangın çıktığında Grand Kartal Otel'de olmadığını söyleyen Pekcan, "Yangın haberini aldıktan sonra saat 05.00 gibi otele gittim. Kartalkaya'daki jandarma karakoluna gittiğimde 2 kamera kayıt cihazı gördüm. Bunların şifreleri bende vardı. Olayın aydınlatılması için şifreleri savcılara verdim." dedi. Pekcan, hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliyesini talep etti. Teknik personel tutuklu sanık Hüseyin Özer ise 1996'dan beri otelde çeşitli işlerde çalıştığını, liseden mezun olduktan sonra elektrik işlerine kaydırıldığını belirtti.

"OTELİN TEKNİK DEPARTMANI YOK" Her zaman işçi olarak çalıştığını, hep başında talimat aldığı bir usta veya şef olduğunu ileri süren Özer, "Ben yanan otelin çalışanı değilim, sigortam Gazelle Otel'dedir. Kartal Otel AŞ'den emekli oldum. Evime istirahate çekilmiştim. Emir Bey'in yoğun ısrarı üzerine Gazelle Otel'de işe başladım. Grand Kartal Otel'de hiç çalışmadım." diye konuştu. Özer, görevinin aydınlatma sisteminin bakımını yapmak, ethernet kablosu çekmek gibi basit işleri kapsadığını savunarak, şöyle devam etti: "Yangının çıktığı ürün, benim sorumluluğumda değildir. Alarm sistemlerine dahlim yoktur. Yangın anında aktif mi pasif mi olduğunu bilmiyorum. Yangının olduğu gece ameliyat olan oğlumun yanındaydım. Yangın haberini aldığımda evimden çıkmasaydım, belki şu an burada olmayabilirdim. Tahsin Pekcan'ın amacı, olayı üzerime yıkmaktır. Hakkımda söylediği tüm ifadeler yalandır." Grand Kartal Otel'in sabit bir teknik elemanı olmadığını söyleyen Özer, "Grand Kartal Otel ve Kartal Otel'in teknik departmanı yoktur. Bu sezon ben, Kadir Çelik, Bahadır, Tahsin geldi ara sıra. Kartal Otel AŞ'nin personeli de bize destek oldu. Yangın paneline bakım yapmadık. Tahsin benden muhasebenin panelin videosunu istediğini söyledi. Bunun üzerine panelin videosunu çektik. Bunun dışında bir şey yapmadık." diye konuştu.