Kartalkaya davasında inanılmaz sözler: Emir beye eksikleri anlattım, "Başımıza iş açtınız" dedi

Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili ilk duruşma ikinci oturumla devam ediyor.

Duruşmada ifade veren otelin muhasebecisi otelde yangınla ilgili eksiklerin tespit edildiğini belirterek, "Emir beye eksikleri anlattım, 'Başımıza iş açtınız' dedi" ifadelerini kullandı.

İlk gün 9 sanığın ifade verdiği duruşmada ikinci gün Bolu İl Özel İdaresi eski Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in savunmasıyla başladı. Özel, yangın çıktığı dönemde ruhsat denetim müdürü olmadığını, görevi Yeliz Erdoğan'a bıraktığını ve sorumluluğu olmadığını söyledi.

Özel ifadesinde şunları dedi: "Özel İdare'nin yetkisi turizm bölgesi alanı dışında bulunmaktadır. İş yeri açıldıktan sonra Özel İdare'nin denetim yetkisi bulunmamaktadır. Özel İdare mevzuatının hiçbir yerinde yangınlarla ilgili denetim yapılacağına ilişkin hüküm yoktur. İş yeri çalışma ruhsatı almak için yangına karşı itfaiye raporu alınması gerekir. Bu rapor alındıktan sonra iş yerine ruhsat verilir. Bu belge bir kereliğe mahsus alınır. Yeniden alınmasına gerek yoktur. İtfaiyenin rapor verdiği bir tesisi özel idarenin denetlemesi mümkün değildir."

"TURİZM BELGELİ TESİSLERİ TURİZM BAKANLIĞI DENETLER"

Turizm belgeli tesislerin sadece Kültür ve Turizm Bakanlığınca denetleneceğini belirten Özel, "Otel çalışanı Kemal Özer ifadesinde bakanlığın 2024’te bir gün boyunca denetim yaptığını belirtiyor. Belediye itfaiye müdürü, Kütür Bakanlığı denetim yaparak eksik gördüğü yerlerin düzeltilmesini istedi demiş ifadesinde. Bakanlık bölgedeki diğer otelleri de denetleyerek yangın yönünden belediye ile yazışma yapmıştır" dedi.

Yangına karşı ayrı tahliye çıkışı bulundurulması konusunda ise "Burası 1999’da faaliyete geçen bir yapı. 2007’de çıkan yangın yönetmeliği 'eski yapılar yapıldığı dönemin mevzuatına göre kullanılmaya devam olunur' diyor" ifadelerini kullandı.

"EMİR ARAS 'BAŞIMIZA İŞ AÇTINIZ' DİYE KIZDI"

Daha sonra otelin geçemediği itfaiye denetiminde denetim raporuna imza atan Grand Kartal Otel'in muhasebecisi Cemal Özer ifade verdi. Savunmasında itfaiye denetimini şöyle anlattı:

"İtfaiye eri elinde metreyle ölçüm yapıyordu. Restoranı incelediler, spa 1. kata indik, 5. kata resepsiyona çıktık. İtfaiye eri orada yangın uyarı panelini kontrol etti, elindeki formu doldurmaya başladı. Bana form rapor haline gelecek sonra müdürlerimiz sizin müdürlerinize iletecek dedi. Ben ona istinaden formu imzalamak zorunda kaldım. Kendi aldığım notları muhasebe müdür yardımcısına söyledim. İdris ile Emir Aras'ın yanına gittik. Gazelle Otel'in müdürü Ahmet beyi gördüm. Böyle bir form düzenlediler dedim. Emir beye eksikleri tek tek anlattım. Emir bey inceledi ve 'Tamam ben Kadir Özdemir'le görüşürüm siz çıkın' dedi hatta biz çıkarken 'başımıza iş açtınız' diye kızdı bize Emir Aras."