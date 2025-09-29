Kaçkar’ın şampiyonları alkışlarla ödüllerini aldı

Kaçkar by UTMB®, zorlu hava koşullarına rağmen sporcuların unutulmaz bir mücadele ortaya koyduğu organizasyon nefes kesici anlara sahne oldu. Ayder Yaylası’ndan start alan koşucular, Kaçkar Dağları’nın sisler arasına gizlenen zirvelerinde, derin vadilerinde ve tarihi yaylalarında doğayla iç içe bir parkurda sınırlarını zorladı.

Yoğun kar yağışı ve güvenlik tehlikesi nedeniyle 100K parkuru iptal edilse de 50K ve 20K kategorilerinde koşulan yarışlarda tüm sporcular büyük bir dayanıklılık sergileyerek parkurları başarıyla tamamladı. Katılımcıların her adımı, Karadeniz’in eşsiz doğasında coşku ve tutkuyla yankılandı

Kaçkar by UTMB®, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Rize Valiliği koordinasyonunda, Rize Belediyesi, Çamlıhemşin Kaymakamlığı, Çamlıhemşin Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajans-DOKA, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı-TGA, Kaçkar Dağları Milli Parkı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Türkiye Dağcılık Federasyonu destekleri ile gerçekleşti.

Hoka, Dacia, Suunto ve Turkcell markalarının sponsorluğunda, “Wild is the Trail” mottosu ile düzenlenen uluslararası yarış, Türkiye’nin spor turizmi gücü olarak bölgenin doğal, kültürel ve ekonomik değerlerini dünyaya tanıttı.