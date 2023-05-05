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AA

İstanbul Kadıköy'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

D-100 karayolu Kadıköy istikametinde seyreden İzel Çınar yönetimindeki otomobil, önce aynı yönde giden iki otomobile, ardından bariyerlere çarptı. Haber verilmesi üzerine, olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre, kazada sürücü Çınar ile aynı araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki tedavilerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.