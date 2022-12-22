Kadıköy Salı Pazarı'na Nasıl Gidilir? Kadıköy Salı Pazarı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Kadıköy Salı Pazarı Nerede?

Oldukça eski tarihiyle Kadıköy Salı Pazarı, zamanında kültürel etkinliklerinin sahne aldığı bir mesire alanı olarak kullanılmaktaydı. Önceleri Kuşdili'nde yer alan pazar, belediye meclisinin desteğiyle daha Hasanpaşa Uzunçayır caddesine taşındı.

Bunun sebebi pazara ilginin beklenilenin üzerinde olması, park ve trafik sorunlarıydı. Fikirtepe'ye taşınan pazar A'dan Z'ye hemen hemen her çeşit ürünü siz ziyaretçilerine sunmaktadır. Pazar her ne kadar salı pazarı olarak adlandırılsa da haftanın salı ve cuma olmak üzere iki günü kurulmaktadır.

Salı günü daha çok meyve, sebze ve kahvaltılık ürünlerinin hâkim olduğu pazarda, cuma günleri ise çantalar, elbiseler ve tekstil ürünleri bulunmakta. Kadıköy Salı Pazarı, şu an Kadıköy ilçesi sınırları içinde yer alan Fikirtepe’de kurulmaktadır.

Kadıköy Salı Pazarı'na Nasıl Gidilir?

Nostalji rüzgârlarına hâkim tezgâhları, gencinden yaşlısına müşteri kitlesi ve otantik havasıyla tarihi Kadıköy Salı Pazarına ulaşım oldukça kolaydır. Kadıköy Salı Pazarı'na gitmek için öncelikle Kadıköy semtine iniş sağlamalısınız. Vapurla, metroyla, metrobüs ya da otobüsle Kadıköy'e ulaşım sağlayabilirsiniz. Kadıköy üzerinden minibüs ile Fİkirtepe yönüne gitmek isterseniz mavi renkli minibüslerle ulaşım sağlayabilirsiniz. Metrobüs ile gelenlerin inmesi gereken durak ise Uzunçayır’dır.

Otobüs ile bölgeye ulaşmak için:

129T Taksim Bostancı

130Ş Şifa Mahallesi Kadıköy

15BK Dereseki Beykoz

16A Pendik Üsküdar

19EK Yenidoğan Ataşehir

19T Ferhatpaşa Kadıköy

25 Hacıosmanmetro Havantepe

Kadıköy Salı Pazarı'na Gitmek İçin Hangi Durakta İnilir?

Günümüzde Kuşdili mevkiinden Haydarpaşa Uzunçayır mevkiine taşınan pazar yerine ulaşmak için Uzunçayır durağında inmeniz gerekmektedir.

Marmaray ile Kadıköy Salı Pazarı'na Nasıl Gidilir?

Gerek zamandan tasarruf etmek isteyenler gerekse rahat bir ulaşım alternatifi arayanlar için en doğru seçenek olarak karşımıza Marmaray çıkmaktadır. Konforlu bir ulaşım sistemi sunduğundan dolayı Marmaray günümüzün gözde toplu taşıma seçeneklerinden biridir. Bölgeye ulaşım için herhangi bir Marmaray durağından Göztepe istikameti yönüne binebilirsiniz. Göztepe durağında indikten sonra ortalama 20 dakikalık bir yürüme mesafesiyle Kadıköy Salı Pazarı'na ulaşım sağlayacaksınız.