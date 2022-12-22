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Haberler Gündem İstanbul Yıldız Parkı'na Nasıl Gidilir? Yıldız Parkı Nerede ve Hangi Otobüsle Gidilir?
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Yıldız Parkı'na nasıl gidilir? Yıldız Parkı nerede ve hangi otobüsle gidilir?

Yıldız Parkı, İstanbul'un, Beşiktaş İlçesinde yer alan 46 hektarlık bir alanı kucaklayan doğa harikası bir korudur. Yıldız Parkı son derece merkezi bir konumda yer aldığından dolayı otobüsten metroya birçok ulaşım alternatifi mevcuttur.

Yıldız Parkı'na Nasıl Gidilir? Yıldız Parkı Nerede ve Hangi Otobüsle Gidilir?

Yıldız Parkı'na Nasıl Gidilir?

Şehrin yorgunluğundan uzaklaşmak, içerisinde yer alan parklarda oturup piknik yapmak ve temiz havayı içine çekmek için Yıldız Parkı adeta bulunmaz bir nimet. Boğaza hâkim yapısıyla Osmanlı zamanında imparatorluk bahçesi olarak kullanılan parkın içinde Malta Köşkü ve Çadır Köşkü olmak üzere iki adet tarihi köşk yer almaktadır.

Beşiktaş ile Ortaköy arasında şehrin nabzının attığı yerde yer alan Yıldız Parkı’na gitmek için kendi özel arabanız dışında birçok farklı seçenek bulunmaktadır.

Ulaşım yönünden oldukça kolay bir güzergâha sahip parka, İETT otobüslerine binip Beşiktaş merkezde indikten sonra yürüyerek ulaşım sağlayabilirsiniz. Dilerseniz Ortaköy’e giden otobüslerden birine binip Çırağan durağında inerek de ulaşabilirsiniz.

Yıldız Parkı'na Metro İle Nasıl Gidilir?

İstanbul’un yoğun trafiğinden sıkılanlar için en iyi alternatifler metrolardır. Yıldız Parkı bulunduğu konumdan dolayı işlek bir cadde ile kesişmektedir. Hem Beşiktaş trafiğine kapılmak istemeyenler hem de daha hızlı bir yolculuk yapmak isteyenler için metro ulaşımı en iyi seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ne yazık ki Beşiktaş üzerine doğrudan bir metro ulaşımı sağlanmamıştır. En yakın metro olarak M2 Yenikapı- Hacıosman kullanabilir, Taksim durağında indikten sonra otobüs ya da dolmuşlarla Beşiktaş’a ulaşım sağlayabilirsiniz.

Beşiktaş Yıldız Parkı Hangi Durakta?

Yıldız Parkı oldukça geniş bir alanda dağılım göstermektedir. Genişliği 287 bin metrekarelik bir alana yayılan park, Yıldız Teknik Üniversitesi'ne kadar uzanan bir alanı kaplamaktadır. Böylesine geniş bir alan olunca parka gitmek için birkaç durak yer almaktadır. Yıldız Teknik Üniversitesi ya da Yahya Efendi duraklarında inerek Yıldız Parkı’na ulaşım sağlayabilirsiniz. Beşiktaş’a ulaşım sağladıktan sonra park girişine yayan olarak ulaşabilirsiniz.

Yıldız Parkı'na Giriş Ücreti Var Mı?

Yıldız Parkı’na yayan olarak girmek istiyorsanız herhangi bir ücret ödemeniz gerekmiyor. Ancak kişisel aracılığıyla girmek isteyenler ücrete tabii tutuluyor. 2022 yılında güncellenen fiyatlarla birlikte; otomobiller 30 TL, motosiklet 15 TL ve minibüsler 60 TL olarak belirlenmiştir. Bu doğa harikasında benim de bir pozum olsun diyenler ise fotoğraf için özel izin almanız gerekmektedir.

Yıldız Parkı Nerede?

Oldukça geniş bir alanı kaplayan Yıldız Parkı, Çırağan Saray’ın yakınlarında konumlanmıştır. Palanga caddesinin kuzey ve doğu sınırları ile Çırağan caddesinin güney sınırlarında yer alan park, kısaca İstanbul’un tam göbeğinde yer almaktadır. Epey büyük bir koru olduğundan dolayı iki girişi mevcuttur. Palanga caddesi ve (Yıldız Parkı Çırağan Caddesi) Çırağan Sarayı’nın karşısından parka ulaşım sağlanabilmektedir. Yıldız Parkı'nın adresi: Yıldız Mahallesi, 34349 numaralı sokak Beşiktaş/İstanbul.

Yıldız Parkı'na Tramvay İle Nasıl Gidilir?

Parka ulaşım yönünden otobüs istikametlerinden ters yönde bulunanlar için tramvay en doğru ulaşım yoludur. Kabataş- Bağcılar tramvay hattını kullanarak Kabataş’ta inilmeli buradan da Yıldız Parkı’na giden herhangi bir otobüse binilmelidir. Yıldız Parkı’ndan geçen otobüslerden ikisi 22 ve 22E’dir.

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