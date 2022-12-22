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Haberler Gündem İstanbul Yedikule Hisarı Müzesi'ne Nasıl Gidilir? Yedikule Hisarı Müzesi Nerede Ve Hangi Semtte Bulunuyor?
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Yedikule Hisarı Müzesi'ne nasıl gidilir? Yedikule Hisarı Müzesi nerede ve hangi semtte bulunuyor?

Yedikule Hisarı Müzesi namı diğer Yedikule Zindanları, geçmişten günümüze uzanan ve tarihin pek çok sahnesine tanıklık yapmış ülkemizin en eski açık hava müzelerinden biridir. Yedikule Hisarı Müzesi’ndeki bu tarihi dokuya yakın bakmak isteyenler için mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında gelmektedir.

Yedikule Hisarı Müzesi'ne Nasıl Gidilir? Yedikule Hisarı Müzesi Nerede Ve Hangi Semtte Bulunuyor?

Yedikule Hisarı Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

Büyüleyici mimari dokusuyla tarihin her döneminde önemli olayların sahne aldığı müze, günümüze ulaşana değin pek çok ekleme ve yenileme aşamasından geçmiştir. Roma döneminde yabancı saray mensuplarını ve kralları karşılamak için inşa edilmiştir.

Fatih Sultan Mehmet, zamanında yapıya tam üç daha eklenmiştir. 1430 ila 1800 yılları arasında zindanlar devlet hapishanesi olarak kullanılmıştır. Sonraları bu kullanım alanı hayvanat bahçesi olarak değiştirilmiş, her döneme göre farklılık göstermiştir.

Yedikule Zindanları çoğumuzun aklına Genç Osman’ın katledildiği yer olarak kazınmıştır. Tam 7 kulesiyle Osmanlı ve Bizans’ın harmanlandığı bu yapıya gitmek isteyenler için işte alternatif ulaşım yolları.

Anadolu Yakası

  • Kadıköy üzerinden Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunu kullanarak Ayrılıkçeşme'de inmeniz gerekiyor. Buradan Marmaray'a aktarma yaparak Kazlıçeşme durağında inmelisiniz. Ortalama 5 dakikalık bir yürüme mesafesiyle müzeye ulaşım sağlayabilirsiniz.
  • Üsküdar üzerinden gitmek isteyenler ise aktarma yapmadan Marmaray ile Kazlıçeşme durağında inerek varış sağlayabilir.
  • Kartal, Maltepe, Pendik üzerinden Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunu kullanarak Ayrılıkçeşme istasyonundan aktarma yapmalısınız. Buradan da Kazlıçeşme durağında inmeniz gerekmektedir.
  • Tuzla, Gebze üzerinden gelenler Marmaray aracılığıyla Kazlıçeşme durağında inerek ortalama 5 dakikalık yürüme mesafesiyle bölgeye ulaşım sağlayabilir.
  • Ümraniye tarafından gelmek isteyenler Üsküdar-Çekmeköy metro vasıtasıyla son durak olan Üsküdar'da inmeli ve buradan Marmaray'a aktarma yaparak Kazlıçeşme durağında iniş sağlamalıdır.

Avrupa Yakası

  • Eminönü’nden kalkış yapmak isteyenler 80, BN1 ve BN2 hat numaralı otobüse binmelidir.
  • Taksim üzerinden gelmek isteyenler 80T, Beyazıt üzerinden gelmek isteyenler 80B numaralı otobüsleri tercih etmelidir.
  • Mecidiyeköy istikametinden gelmek isteyenler metrobüs aracılığıyla önce Cevizlibağ'da inmeli ardından MR11 numaralı otobüse binerek Kazlıçeşme'ye varış sağlamalıdır. Buradan yapacağı 5 dakikalık bir yürüme mesafesiyle bölgeye ulaşım sağlanabilir.
  • Bağcılar, Güngören istikametinden gelenler ise Kabataş- Bağcılar tramvay hattını kullanarak Cevizlibağ durağında indikten sonra MR11 numaralı otobüse aktarma yapmalıdır. Buradan da Kazlıçeşme durağında inmeniz gerekmektedir.
  • Esenler, Bayrampaşa bölgesinden müzeye gelmek isteyenler Yenikapı-Havalimanı metrosunu kullanarak Ataköy-Şirinevler durağında inmeli ardından MR20 numaralı otobüse aktarma yaparak Kazlıçeşme durağına ulaşmalıdır. Kazlıçeşme durağından zindanlara olan uzaklık ortalama 5 dakika sürmektedir.

Yedikule Hisarı Müzesi Nerede?

Bir dönem darphane, bir dönem sanat evi, bir dönem hapishane ve bir dönem hayvanat bahçesi olarak çok farklı işlevlerde kullanılan zindanlar, günümüzde tarihi yapısı ve destansı olaylarıyla büyüğünden küçüğüne pek çok ziyaretçinin en çok merak ettiği yerlerin başında gelmektedir. Bakırköy sahili ile Sarayburnu sınırlarını kapsayan bu görkemli yapı Fatih ilçemize bağlıdır.

Yedikulesi Hisarı Ziyarete Açık Mı?

Genç Osman Kulesi, Hazine Kulesi, Zindan Kulesi, III. Ahmet Kulesi, Cephanelik Kulesi, Bayrak Kulesi ve Top Kulesi olarak yedi kulesi bulunan ve adını da bu yedi kuleden alan Yedikule Zindanları (Yedikule Hisarı Müzesi) Pazartesi günü hariç haftanın diğer günlerinde ziyarete açıktır. Herhangi bir giriş ücreti ödemeden müzeyi gezebilirsiniz. Dilerseniz online olarak randevu alarak bir rehber eşliğinde müzeyi ziyaret edebilirsiniz.

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