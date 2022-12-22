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Türk İslam Eserleri Müzesi'ne nasıl gidilir? Türk İslam Eserleri Müzesi nerede ve hangi semtte?

Taşı toprağı altın İstanbul'un mimari eserleri kadar müzeleri de büyük bir önem arz etmektedir. Her müze yaşanmış tarihi dönemlere ışık tutmaktadır. Bunlardan en önemlilerinden biri olan Türk İslam müzesi, mutlaka ziyaret edilmesi gereken müzelerin başında gelmektedir.

Türk İslam Eserleri Müzesi'ne Nasıl Gidilir? Türk İslam Eserleri Müzesi Nerede ve Hangi Semtte?

Türk İslam Eserleri Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

Osmanlı döneminde açılan son müze ünvanlını taşıyan Türk İslam Eserleri Müzesi'nin kuruluş amacı cami, türbe ve kütüphanelere vakfedilen çeşitli eserlerin ülkenin dışına çıkarılmasının önüne geçmek, gelecek nesillere aktarmak ve korumaktır.

Müze, 1914 yılında Evkafı İslamiye Müzesiyle adıyla, Süleymaniye Camii Külliyesi'ndeki imaret binasında ziyarete açıldı. 1983 yılında ise İbrahim Paşa Sarayı’na taşındı. Selçuklu, Abbasi, Memlukler ve Osmanlı döneminin nadide parçalarının sergilendiği müze, İslam dünyasındaki detayları göz önüne sermektedir.

Ayrıca önemli halı koleksiyonları da müzede yer almaktadır. 13 farklı dönemi içinde barındıran müzede, cam eşyalar, pişmiş toprak eserler ve seramikten yapılmış objeler yer almaktadır. İçinde barındırdığı nadide koleksiyonlarla şehrin göz bebeği bu müzeye ulaşım nasıl sağlanabilir?

Avrupa Yakasından

  • Müzeye Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Bahçelievler, Küçükçekmece tarafından gelenler öncelikle metrobüse binip Cevizlibağ durağında inmelidir. Buradan Kabataş- Bağcılar tramvay hattıyla Sultanahmet durağına inerek ulaşım sağlayabilirler.
  • Bayrampaşa, Esenler istikametinden gelenler Yenikapı-Havalimanı metrosuyla Aksaray durağında inmeli buradan Kabataş-Bağcılar tramvayına binerek Sultanahmet durağına ulaşmalıdır.
  • Taksim tarafından gelmek isteyenler fenikülere binerek Kabataş durağında inmeli. Buradan da Kabataş- Bağcılar tramvayıyla Sultanahmet durağında inerek müzeye ulaşım sağlayabilirler.
  • Bağcılar yönünden gelmek isteyenler ise Kabataş- Bağcılar tramvayına binerek Sultanahmet durağında inmelidir. Tramvay durağından indikten sonra müzeye ulaşmak için yürümeniz gereken mesafe ortalama 200-250 metredir.

Anadolu Yakasından

  • Öncelikle denizyoluyla bölgeye ulaşım sağlamak isteyenler Kadıköy ya da Üsküdar üzerinden Eminönü, Karaköy veya Kabataş’a vapurla ulaşım sağlamalı buradan da Kabataş- Bağcılar tramvayıyla Sultanahmet durağında inmelidir.
  • Üsküdar üzerinden Marmaray ile gelmek isterseniz önce Sirkeci durağında inmeli buradan da Kabataş-Bağcılar tramvayına geçiş sağlamalısınız. Tramvayda ise Sultanahmet durağında inmelisiniz.
  • Ümraniye istikametinden gelmek için Üsküdar- Çekmeköy metrosuna binmeli son durak olan Üsküdar'da inmelisiniz. Buradan Marmara’ya aktarım yaparak Sirkeci durağında inmeli buradan da tekrar Kabataş-Bağcılar metrosuna aktarma yapmalı ve Sultanahmet durağında inmelisiniz.

Türk İslam Eserleri Müzesi Nerede?

İslam eserlerinin eşi görülmemiş koleksiyonlarının sergilendiği Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Avrupa Yakası'nda Fatih ilçesinde yer almaktadır. Müze, Sultanahmet Camii'nin karşısında yer almaktadır.

Türk İslam Eserleri Müzesi'nde Hangi Döneme Ait Eserler Vardır?

İslam kültürünün ve sanatının farklı dönemlerdeki yansımalarını taşıyan müze tam 45.000 eserden oluşan zengin bir koleksiyona sahiptir. Müzede; Emevi, Abbasi, Memlük, Eyyübi, İlhanlı, Timurlu, Safevi, Selçuklu ve Osmanlı döneminde ait eserler yer almaktadır. Ayrıca daha önce eşi benzeri görülmemiş el yazma koleksiyonları da müzede yer alan bir diğer önemli eserlerdendir. Halı, seramik, maden, cam koleksiyonları Orta Çağ maden sanatının tüm detaylarıyla günümüze taşımıştır. Müzenin içerisinde Taş Sanatı, Ahşap Eserler, Halı, Etnografya ve Maden Sanatı bölümleri olarak tam beş farklı bölüm yer almaktadır.

Türk İslam Eserleri Müzesi Hangi Günler Açık?

Müze ziyaretçilerine haftanın her günü hizmet vermektedir. Ancak müzede yaz dönemi ve kış dönemi olarak ziyaret saatleri farklılık göstermektedir. Yaz dönemi 09:00 ile 19:00 arası açıkken, kış dönemi 09:00 ile 17:00 saatleri arasında açıktır. 2022 yılında güncellenen ücretlerle birlikte müzeye giriş 60 Türk Lirası'dır. 8 yaşın altındaki çocuklar ise müzeye ücretsiz olarak girebilmektedir.

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