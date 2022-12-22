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Haberler Gündem İstanbul Sadberk Hanım Müzesi'ne Nasıl Gidilir? Sadberk Hanım Müzesi Nerede ve Hangi Semtte Bulunuyor?
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Sadberk Hanım Müzesi'ne nasıl gidilir? Sadberk Hanım Müzesi nerede ve hangi semtte bulunuyor?

Sadberk Hanım Müzesi(Vehbi Koç Vakfı) iki ayrı yapı içerisinde yer alan görkemli bir yapıdır. Yapı son derece merkezi bir konumda yer aldığından dolayı otobüs ve vapur tarzı ulaşım alternatifleri bulunmaktadır.

Sadberk Hanım Müzesi'ne Nasıl Gidilir? Sadberk Hanım Müzesi Nerede ve Hangi Semtte Bulunuyor?

Sadberk Hanım Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

Sadberk Hanım Müzesi, Vehbi Koç'un karısı Sadberk Koç'un özel koleksiyonlarının yer aldığı bir müzedir. 14 Ekim 1980 yılında Azarya Konağı olarak adlandırılan bir yapıda açılan müze, Koç ailesi tarafından satın alınmıştır.

Müzeye dönüştürülmeden önce yapı bir yazlık olarak kullanılıyordu. 1978 ile 1980 yılları arasında yapı yenileme gördü ve müzeye dönüştürüldü. Müzeye ulaşım için kişisel aracınızı kullanabilir dilerseniz de toplu taşıma araçlarından faydalanabilirsiniz. Özel araç ile gitmek isteyenler Büyükdere Piyasa Caddesi istikametinde ilerleyerek müzeye ulaşabilir. Toplu taşıma aracılığıyla ulaşım sağlamak isteyenler otobüs vasıtasıyla bölgeye ulaşım sağlayabilir. Bölgeden geçen İETT otobüsleri.

  • 25E Sarıyer - Kabataş
  • 25T Sarıyer - Taksim
  • 25Y Hacıosman Metro - Havantepe
  • 25A Rumelikavağı - Hacıosman
  • 40 Rumelifeneri Garipçe - Taksim
  • 41C Ayazağa - Sarıyer
  • 42K Kâzımkarabekir - Sarıyer
  • 41SF Sarıyer - Fatih Sultan Mehmet
  • 40B Sarıyer - Beşiktaş
  • 150 Hacıosman Metro - Rumelifeneri
  • 151 Hacıosman Metro - Kilyos
  • 152 Hacıosman Metro - Zekeriyaköy
  • 153 Bahçeköy - Sarıyer
  • 154 Hacıosman Metro - Koç Üniversitesi

Deniz yoluyla ulaşım sağlamak isteyenler ise; Boğaz Hattı, Sarıyer - Rumeli Kavağı - Anadolu Kavağı, Kadıköy - Sarıyer ve Rumeli Kavağı - Eminönü vapurlarını kullanabilirler.

Sadberk Hanım Müzesi Nerede?

1988 yılında Europa Nostra Ödülü'ne layık görülen müze, 24 Ekim 1988 yılında “Sevgi Gönül Binası” olarak adlandırılan ek bir müze binasına sahiptir. Osmanlı dönemi ve Türk sanatının güzide örneklerini bünyesinde barındıran müze, konum olarak Büyükdere kıyısında ilçe olarak ise Sarıyer ilçesinde yer almaktadır.

Müze bir kamu müzesi olmadığından dolayı belirli bir ücret karşılığında ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Müzeye giriş 15 TL olarak belirlenmiştir. Müzenin ziyaret saatleri 10:00 - 17:00 arasında olup çarşamba günleri hariç haftanın her günü ziyaretçilerine kapısı açıktır. Müzenin detaylı adresi: Piyasa Caddesi No: 25/29 Büyükdere

34453 Sarıyer – İSTANBUL

Sadberk Hanım Müzesi'nde Neler Var?

Sarıyer-Büyükdere'deki Azaryan Yalısı'nda konumlanmış müze, Arkeoloji bölümü ve Türk- İslam eserleri olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Müzenin bünyesinde 19.000’i aşkın tarihi eser yer almaktadır.

Sevgi Gönül Binasında yer alan Arkeoloji bölümünde MÖ 6000 yılından başlayıp Bizans döneminin sonuna uzanan ve Anadolu'da hüküm sürmüş uygarlıkların arkeolojik eserleri kronolojik bir sırada sergilenmektedir. Süs eşyaları, sikkeler, tabletler ve heykeller ile mezar stelleri bu bölümde yer almaktadır.

Birinci katta Friglere ait eserler sergilenirken 3. katta da Roma ve Bizans dönemlerine ait eserler sergilenmektedir. Birinci katta yer alan Türk - İslam Eserleri Bölümünde ise Selçuklu, Eyyubi, Memlük, Timur ve Safevi dönemlerinden izler taşıyan eser mevcut.

Müzede yer alan bir diğer koleksiyon İznik seramik koleksiyonudur. 15. yüzyılın sonlarından 17. yüzyılın ortalarına kadar olan İznik seramik sanat, 18. yüzyıl ile 20. yüzyıl arası Kütahya ve Çanakkale seramik sanatları gün yüzüne çıkmaktadır.

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