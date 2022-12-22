Rumeli Hisarı'na Nasıl Gidilir?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem İstanbul Rumeli Hisarı'na Nasıl Gidilir? Rumeli Hisarı Nerede ve Hangi Semtte?
ABONE OL

Rumeli Hisarı'na nasıl gidilir? Rumeli Hisarı nerede ve hangi semtte?

Dünyanın en büyük kale burçlarından birine sahip olan Rumeli Hisarı, İstanbul Boğazı'nın en dar noktasında konumlanmıştır. Avrupa yakasının sembol değerlerinden biri olan hisarın dış mimarisi film sahnelerini aratmamaktadır. Bu tarihi yapıya ulaşım yönünden oldukça fazla alternatif bulunmaktadır.

Rumeli Hisarı'na Nasıl Gidilir? Rumeli Hisarı Nerede ve Hangi Semtte?

Rumeli Hisarı'na Nasıl Gidilir?

30 dönümlük bir alanda kendine yer edinmiş hisarın yapımı 31 Ağustos 1452 yılında tamamlanmıştır. 90 günlük kısa bir süre zarfında inşa edilen yapının deniz tarafında yer alan bölümün yapımı bizzat Fatih Sultan Mehmet tarafından üstlenilmiştir.

Hisarda 17 adet kule yer almaktadır. Ne yazık ki hisar 1509 Büyük İstanbul Depremi'nde zarar görmüştür. Daha sonra tekrar onarım çalışmasına tutulan hisarın, bu kez 1746 yılında çıkan yangınla bir kısmı harap olmuştur.

3. Selim döneminde tekrar onarılan yapının içi küçük ahşap evlerle doldurulmuştur. Son olarak 1953 yılında yapı, kapsamlı bir restoreden geçmiştir.

Günümüzde müze olarak hizmet veren hisar, 2000’li yılların sonuna değin müze olarak kullanımının yanında tiyatro ve konserler için etkinlik alanı olarak kullanılmaktaydı. Göz alıcı manzarası ve tarihi mimari detaylarıyla hisarda açık hava konserleri son kez 2008 yılında düzenlenmiştir.

Bunun sebebi ise yapılacak konser ya da tiyatro tarzı kültürel etkinliklerin sarnıca zarar verme tehlikesidir. Ancak hisar içinde yer alan müze, aktif olarak ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Müzede: Osmanlı döneminde ait gülleler, toplar çeşitli taş eserler ve Haliç zincirinin bir bölümü sergilenmektedir. Peki, Rumeli Hisarı’na ulaşım nasıl sağlayabiliriz?

Anadolu yakasından gelmek isteyenler için

  • Kadıköy İskelesi üzerinden Beşiktaş vapuruna öncelikle ulaşım sağlamalısınız. Beşiktaş'a varış sağladıktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi durağından 22, 22RE, 25E, 40, 40T, 42T hatlı herhangi bir otobüse binerek Rumeli Hisarı durağında inmelisiniz.
  • Üsküdar tarafından gelenler önce Beşiktaş vapuruna binip karşıya geçerek Beşiktaş durağında inmelidir. Buradan Bahçeşehir Üniversitesi durağından geçen 22, 22RE, 25E, 40, 40T, 42T numaralı otobüslerle hisara ulaşım sağlayabilirsiniz.
  • Kartal, Pendik, Tuzla, Maltepe istikametinden geliyorsanız Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunu kullanarak Kadıköy'e varış sağlamalısınız. Buradan Kadıköy İskelesi'ne doğru hareket etmeniz gerekiyor. İskeleden Beşiktaş vapurlarını kullanarak karşıya geçin. Buradan Bahçeşehir Üniversitesi durağına doğru ilerleyin. Bu duraktan 22, 22RE, 25E, 40, 40T, 42T hatlı otobüslerden birine binerek Rumeli Hisarı'na ulaşabilirsiniz.
  • Ümraniye yönünden gelenler önce Üsküdar-Çekmeköy metrosunu kullanarak Üsküdar'da inmelidir. Üsküdar iskelesinden Beşiktaş'a geçtikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi durağından 22, 40, 40T, 42T hatlı otobüslerden herhangi birine binmelidir.

Avrupa yakasından gelmek isteyenler için

  • Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Mecidiyeköy semtlerinden gelenler kendilerine en yakın metrobüs durağına binerek Zincirlikuyu'ya ulaşmalıdır. Buradan herhangi bir otobüse binerek Beşiktaş Meydanı'nda inmelidir. Meydanda indikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi durağından geçen 22, 22RE, 25E, 40, 40T, 42T hatlı otobüslerden birine binip Rumeli Hisarı'nda inmelidir.
  • Bağcılar, Güngören istikametinden gelenler Kabataş-Bağcılar tramvay hattını kullanarak Kabataş'ta inmelidir. Buradan geçen 22, 25R otobüs hatlarından herhangi birine binerek hisara ulaşım sağlanabilir.
  • Esenler, Bayrampaşa yönünden gelenler Yenikapı-Havalimanı metrosunu kullanarak Merter istasyonunda inmelidir. Buradan aktarma yaparak Zincirlikuyu'ya gelinerek buradan Beşiktaş’a giden otobüslerden birine binilmelidir. Beşiktaş Meydan'da inildikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi durağından otobüslere binilmelidir.
  • Taksim üzerinden gelmek isteyenler 40, 40T, 42T hatlı otobüslerden herhangi birine binerek Rumeli Hisarı'na ulaşım sağlayabilir.

Rumeli Hisarı Nerede?

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yer alan hisar adını bulunduğu semte vermiştir. Anadolu Hisarı'nın tam karşısında konumlanan Rumeli Hisarı, kuş bakışı olarak bakıldığında Fatih Sultan Mehmet köprüsünün hemen altında yer almaktadır.

Rumeli Hisarı'na Hangi Otobüs Gider?

Rumeli hisarına otobüs ile ulaşım sağlamak isterseniz 22, 22RE, 25E, 40, 40T, 42T numaralı otobüslerden herhangi birini kullanabilirsiniz.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği düştü
GÜNDEM HDP'li Semra Güzel'in vekilliği düştü
7 kişinin ölümü davasında yeni gelişme! İstinaf bozdu, ceza arttı
GÜNDEM 7 kişinin ölümü davasında yeni gelişme! İstinaf ...
Asgari ücretin yolculuğu
GÜNDEM Asgari ücretin yolculuğu
Son dakika: Diyarbakır'da korkunç olay! 10 yaşındaki çocuğa cinsel istismar... - Haberler
GÜNDEM Diyarbakır'da 10 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!
Son dakika: Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu sözleri: Arabesk film izler gibi izliyoruz
GÜNDEM Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu sözleri: Arabesk film izler ...
Sevgilisini iple boğarak öldürmüştü! İstenen ceza açıklandı... - En son haberler
GÜNDEM Eda'yı iple boğmuştu! İstenen ceza belli oldu
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, "İlk 100 Gün İcraat Programı"nı açıkladı
GÜNDEM Erbakan, 'İlk 100 Gün İcraat Programı'nı açıkladı
Genç kız, uçurumdan düşerek ağaca takıldı!
GÜNDEM Genç kız, uçurumdan düşerek ağaca takıldı!
Son dakika haberler: Gökçe daha 13 yaşındaydı! Büyük acı! - Haberler
GÜNDEM Gökçe daha 13 yaşındaydı! Büyük acı!
5 kişilik otomobilden 15 kişi çıktı! -Güncel haberler
GÜNDEM 5 kişilik otomobilden 15 kişi çıktı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.