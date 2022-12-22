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Rumeli Hisarı'na Nasıl Gidilir? Rumeli Hisarı Nerede ve Hangi Semtte?

Rumeli Hisarı'na Nasıl Gidilir?

30 dönümlük bir alanda kendine yer edinmiş hisarın yapımı 31 Ağustos 1452 yılında tamamlanmıştır. 90 günlük kısa bir süre zarfında inşa edilen yapının deniz tarafında yer alan bölümün yapımı bizzat Fatih Sultan Mehmet tarafından üstlenilmiştir.

Hisarda 17 adet kule yer almaktadır. Ne yazık ki hisar 1509 Büyük İstanbul Depremi'nde zarar görmüştür. Daha sonra tekrar onarım çalışmasına tutulan hisarın, bu kez 1746 yılında çıkan yangınla bir kısmı harap olmuştur.

3. Selim döneminde tekrar onarılan yapının içi küçük ahşap evlerle doldurulmuştur. Son olarak 1953 yılında yapı, kapsamlı bir restoreden geçmiştir.

Günümüzde müze olarak hizmet veren hisar, 2000’li yılların sonuna değin müze olarak kullanımının yanında tiyatro ve konserler için etkinlik alanı olarak kullanılmaktaydı. Göz alıcı manzarası ve tarihi mimari detaylarıyla hisarda açık hava konserleri son kez 2008 yılında düzenlenmiştir.

Bunun sebebi ise yapılacak konser ya da tiyatro tarzı kültürel etkinliklerin sarnıca zarar verme tehlikesidir. Ancak hisar içinde yer alan müze, aktif olarak ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Müzede: Osmanlı döneminde ait gülleler, toplar çeşitli taş eserler ve Haliç zincirinin bir bölümü sergilenmektedir. Peki, Rumeli Hisarı’na ulaşım nasıl sağlayabiliriz?

Anadolu yakasından gelmek isteyenler için

Kadıköy İskelesi üzerinden Beşiktaş vapuruna öncelikle ulaşım sağlamalısınız. Beşiktaş'a varış sağladıktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi durağından 22, 22RE, 25E, 40, 40T, 42T hatlı herhangi bir otobüse binerek Rumeli Hisarı durağında inmelisiniz.

Üsküdar tarafından gelenler önce Beşiktaş vapuruna binip karşıya geçerek Beşiktaş durağında inmelidir. Buradan Bahçeşehir Üniversitesi durağından geçen 22, 22RE, 25E, 40, 40T, 42T numaralı otobüslerle hisara ulaşım sağlayabilirsiniz.

Kartal, Pendik, Tuzla, Maltepe istikametinden geliyorsanız Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunu kullanarak Kadıköy'e varış sağlamalısınız. Buradan Kadıköy İskelesi'ne doğru hareket etmeniz gerekiyor. İskeleden Beşiktaş vapurlarını kullanarak karşıya geçin. Buradan Bahçeşehir Üniversitesi durağına doğru ilerleyin. Bu duraktan 22, 22RE, 25E, 40, 40T, 42T hatlı otobüslerden birine binerek Rumeli Hisarı'na ulaşabilirsiniz.

Ümraniye yönünden gelenler önce Üsküdar-Çekmeköy metrosunu kullanarak Üsküdar'da inmelidir. Üsküdar iskelesinden Beşiktaş'a geçtikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi durağından 22, 40, 40T, 42T hatlı otobüslerden herhangi birine binmelidir.

Avrupa yakasından gelmek isteyenler için

Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Mecidiyeköy semtlerinden gelenler kendilerine en yakın metrobüs durağına binerek Zincirlikuyu'ya ulaşmalıdır. Buradan herhangi bir otobüse binerek Beşiktaş Meydanı'nda inmelidir. Meydanda indikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi durağından geçen 22, 22RE, 25E, 40, 40T, 42T hatlı otobüslerden birine binip Rumeli Hisarı'nda inmelidir.

Bağcılar, Güngören istikametinden gelenler Kabataş-Bağcılar tramvay hattını kullanarak Kabataş'ta inmelidir. Buradan geçen 22, 25R otobüs hatlarından herhangi birine binerek hisara ulaşım sağlanabilir.

Esenler, Bayrampaşa yönünden gelenler Yenikapı-Havalimanı metrosunu kullanarak Merter istasyonunda inmelidir. Buradan aktarma yaparak Zincirlikuyu'ya gelinerek buradan Beşiktaş’a giden otobüslerden birine binilmelidir. Beşiktaş Meydan'da inildikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi durağından otobüslere binilmelidir.

Taksim üzerinden gelmek isteyenler 40, 40T, 42T hatlı otobüslerden herhangi birine binerek Rumeli Hisarı'na ulaşım sağlayabilir.

Rumeli Hisarı Nerede?

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yer alan hisar adını bulunduğu semte vermiştir. Anadolu Hisarı'nın tam karşısında konumlanan Rumeli Hisarı, kuş bakışı olarak bakıldığında Fatih Sultan Mehmet köprüsünün hemen altında yer almaktadır.

Rumeli Hisarı'na Hangi Otobüs Gider?

Rumeli hisarına otobüs ile ulaşım sağlamak isterseniz 22, 22RE, 25E, 40, 40T, 42T numaralı otobüslerden herhangi birini kullanabilirsiniz.