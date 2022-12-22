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Haberler Gündem İstanbul Pera Müzesi'ne Nasıl Gidilir? Pera Müzesi Nerede ve Hangi Semtte?
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Pera Müzesi'ne nasıl gidilir? Pera Müzesi nerede ve hangi semtte?

Tarihsel detaylarla benzenmiş şehrimizin, en gözde müzelerinden biri olan Pera Müzesi her yıl binlerce sanat tutkununa ev sahipliği yapmaktadır. Müze İstanbul’un göbeğinde yer aldığından dolayı kara ve deniz yoluyla ulaşım seçeneklerine sahiptir.

Pera Müzesi'ne Nasıl Gidilir? Pera Müzesi Nerede ve Hangi Semtte?

Pera Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

2005 yılında, Suna ve İnan Kıraç Vakfı tarafından her kesimin sanata ulaşmasını sağlamak amacıyla açılan bu özel müze, bir nevi müze-kültür merkezi görevini üstlenmiştir.

1893 yılında mimar Achille Manoussos tarafından tasarlanan tarihi yapı, sonraları mimar M. Sinan Genim tarafından restore edilmiştir. Neo klasik mimari unsurları barındıran yapı, eskiden Bristol Oteli olarak hizmet vermekteydi.

Konum olarak TRT binasının arkasında kalan Pera Müzesi, pek çok ulaşım alternatifine sahiptir.

Anadolu yakasından ulaşım sağlamak isteyenler için

  • Kadıköy üzerinden Karaköy'e giden vapurlara binin. Kadıköy'de indikten sonra biraz ilerdeki Taksim Tüneli'ne binerek müzeye ulaşım sağlayabilirsiniz.
  • Üsküdar iskelesinden Karaköy'e hareket eden vapurlara binin ve Karaköy'de inin. Buradan Ünel aracılığıyla Pera Müzesi'ne ulaşabilirsiniz.
  • Ümraniye istikametinden gelenler ise öncelikle Üsküdar-Çekmeköy metrosunu kullanarak Üsküdar durağında inmelidir. Üsküdar'dan vapur yardımıyla Karaköy'e varış sağlanmalıdır. Buradan Tünel'e binerek müzeye ulaşabilirsiniz.
  • Kartal, Maltepe, Pendik, Tuzla bölgelerinden gelenler ilk olarak Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunu kullanarak Kadıköy'de inmelidir. Karaköy vapurlarını kullanarak karşıya geçtikten sonra Tünel'i kullanmalıdır.

Avrupa yakasından ulaşım sağlamak isteyenler için

  • Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler istikametinden gelenler kendilerine en yakın metrobüs durağından binerek Mecidiyeköy istasyonunda inmelidir. Buradan Yenikapı-Hacıosman metrosuna aktarma yaparak Şişhane durağında inilmelidir. Bu duraktan yürüyerek müzeye ulaşım sağlayabilirsiniz.
  • Esenler, Bayrampaşa yönünden geliyorsanız Yenikapı-Havalimanı metrosunu kullanarak Yenikapı durağında inmeniz gerekmektedir. Buradan Yenikapı-Hacıosman metrosuna aktarma yaparak Şişhane durağında ininiz.
  • Bağcılar, Güngören yönünden gelenler ise Kabataş - Bağcılar tramvayını kullanarak Karaköy durağında inmelidir. Karaköy durağından indikten sonra biraz ileride kalan Tünel'i kullanarak müzeye ulaşım sağlayabilirsiniz.
  • Taksim üzerinden gelenler ise herhangi bir taşıt kullanmadan müzeye ulaşım sağlayabilir. İstiklal Caddesi'nin sonuna doğru yürüyerek Pera Müzesi'ne ulaşabilirsiniz.
  • Otobüsle bölgeye ulaşım sağlamak isteyenler ise 89C, 89T, 71T, 71AT, 96T, 92T, 76D, 97T, 145T, 36T, 32T, 46Ç, 46ÇY, 87, 76E, 85T, 70FE, 70FY, 73F, 74A, 55T, 66, 54HŞ, 54HT, 74, 46H, 46E, 76T, 54KT, 79T, 35C, 70KY, 77MT, 69A, 54E, TB2, T1, TB1, 61B, TH-1, 83, 80T, 73, 72T, 72YT, 93T hatlarından herhangi birine binerek doğrudan Tepebaşı durağında iniş sağlayarak müzeye ulaşabilirler.

Pera Müzesi Nerede?

Tepebaşı semtinde yer alan bu özel müze, Meşrutiyet Caddesi üzerinde İspark'ın hemen karşısında ve Odakule'nin yanında yer almaktadır. Müzenin açık adresi: Meşrutiyet Caddesi No:65 34430 Tepebaşı - Beyoğlu – İstanbul.

Pera Müzesi Hangi Semtte?

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinin Tepebaşı semtinde bulunan Pera Müzesi, İstiklal Caddesi'ne bir sokak uzaklıktadır.

Pera Müzesi'nde Neler Var?

Müze, modern vuruşların tarihsel yansımalarını en net detaylarıyla bize sunmaktadır. Tam beş katlı bir yapıda sanatseverleri ağırlayan müzenin -1 katında Oditoryum ve Pera Öğrenme atölyesi bulunmaktadır. Giriş katında ise Artshop ve Pera Cafe, birinci katında “Kahve Molası” ve “Anadolu Ağırlıkları ve Ölçüleri” sergileri ikinci katıda ise “Osman Hamdi Bey ve Kesişen Dünyalar” sergileri bulunmaktadır. Üç, dört ve beşinci katlarda ise sürekli devam eden sergiler yer almaktadır. Ayrıca müze engelli vatandaşlarımıza uygun olarak hazırlanmıştır.

Müzede üç büyük sergi koleksiyonu yer almaktadır. Bunlar:

  • Kütahya çini ve Seramikleri Koleksiyonu,
  • Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu
  • Oryantalist Resim Koleksiyonu'dur.

Ayrıca Osman Hamdi Bey’in en ünlü tablosu Kaplumbağa Terbiyecisi de Pera Müzesi’nde yer almaktadır. Müzede yer alan padişah, sultan, şehzade portreleri de detay çekici bir diğer eserlerdir.

Pera Müzesi Giriş Ücreti

Pazartesi günleri hariç haftanın her günü faaliyet gösteren müzeye giriş tam bilet için 50 TL, indirimli bilet için 25 TL'dir. Tek seferde 10 bilet üstü aldığınızda biletin tanesi 40 TL'ye gelmektedir. Engelliler, gazi ve şehitler, 12 yaş altı çocuklar ve basın mensupları ücretsizdir. Cuma günü ise halk günü olarak belirlenmiş olup saat 18:00'dan sonra herkese ücretsizdir.

Pera Müzesi Hangi Metro Durağında

Şayet bölgeye metro ile ulaşım sağlamak isterseniz Şişhane durağında inmeniz gerekmektedir. Otobüsle müzeye gelmek isteyenler ise Tepebaşı durağında inmelidir. Buradan yürüyerek oldukça kısa bir sürede müzeye ulaşım sağlayacaksınız. Karaköy üzerinden ise tünel vasıtasıyla müzeye ulaşım sağlayabilirsiniz.

Pera Müzesi Yol Tarifi

Eğer bölgeye kişisel aracınızla ulaşımı tercih ediyorsanız navigasyon üzerinden kendinize konum olarak TRT ya da Pera Müzesini belirleyerek ulaşım sağlayabilirsiniz. Öncelikle müze TRT binasının arkasında, Meşrutiyet Caddesi üzerinde yer almaktadır. Taksim'e giden otobüslerden herhangi birine binin ve Tepebaşı'nda inin. Buradan TRT binasının arka tarafına doğru yürüyerek müzeye ulaşım sağlayabilirsiniz.

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