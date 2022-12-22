Ortaköy'e Nasıl Gidilir? Ortaköy'den Hangi Otobüsler Geçer?

Ortaköy'e Nasıl Gidilir?

Ortaköy ile Mecidiye mahallerinden oluşan semtin kurulumu Bizans dönemine dayanmaktadır. Bizans İmparatoru I.Basileios'un yaptırdığı “Ayios Fokas” Manastırı'ndan ismini almış semtin eski tarihlerdeki adı Ayios Fokas'tır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde bölge Türklerin eline geçmiş ve bölgedeki nüfus oranı 16. yüzyılda önemli ölçüde artış göstermiştir.

Osmanlı mimarisinin en özgün örneklerinden biri olan semtin sembolü Ortaköy Camii, Sultan Abdülmecit tarafından 1853 yılında yaptırılmıştır. Boğaziçi'nin serin sularına doğru uzanan caminin mimarisi Barok tarzdadır.

Taş oymacılığının eşi görülmemiş örneklerinden biri olan yapı Ortaköy'ün vazgeçilmez eserlerinden biridir. Yer aldığı konumdan dolayı Ortaköy'e hızlı ve kolay ulaşım seçenekleri bulunmaktadır.

Anadolu yakasından gelmek isteyenler

Kadıköy limanından Beşiktaş vapuruna binmeli buradan Beşiktaş'ta inerek Ortaköy'e giden otobüslere binmelidir.22,22RE, 25E, 40T, 42T hatlı otobüsler Ortaköy durağından geçmektedir.

Üsküdar üzerinden gelmek isteyenler Beşiktaş vapuruna binip Beşiktaş durağında inmeli buradan Bahçeşehir Üniversitesi durağından 22, 22RE, 25E, 40T, 42T, DT1 hatlı otobüslerden herhangi birine binerek Ortaköy durağında inmelidir.

Kartal, Pendik, Tuzla, Maltepe istikametinden gelenler önce Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosuyla Kadıköy'e ulaşmalı buradan Beşiktaş vapuruna binmelidir. Ortaköy istikametine giden Bahçeşehir Üniversitesi durağından 22, 22RE, 25E, 40T, 42T hatlı otobüslerden birine binip Ortaköy durağında inmelidir.

Ümraniye üzerinden gelmek isteyenler Üsküdar-Çekmeköy metrosuna binerek Üsküdar son durakta inmelidir. Buradan Beşiktaş vapuruna binmeli ve Beşiktaş'ta inmelidir. Beşiktaş üzerinden geçen 22, 22RE, 25E, 40T, 42T hatlı otobüslerden birine binerek Ortaköy'e ulaşım sağlanabilmektedir.

Sancaktepe yönünden gelen önce Alemdağ'dan kalkan 522 hatlı otobüslere binerek köprülü kavşağında inmelidir. Buradan Zincirlikuyu Beşiktaş istikametinden çıkıp herhangi biri otobüse binip Barbaros bulvarından aşığa inilmelidir. Beşiktaş Meydana ulaştıktan sonra Ortaköy tarafına giden22, 22RE, 25E, 40T, 42T, DT1 otobüslerden herhangi birine binilerek Ortaköy'e ulaşılabilir.

Avrupa yakasından gelmek isteyenler

Bağcılar, Güngören istikametinden gelenler Kabataş-Bağcılar tramvayıyla Kabataş'ta inmelisiniz. Buradan kalkan 22, 25E hatlı otobüslerden birine binerek Ortaköy durağına ulaşabilirsiniz.

Esenler, Bayrampaşa yönünden gelenler ise önce Yenikapı-Havalimanı metrosuna binmeli ardından Aksaray'da inmelidir. Buradan Kabataş - Bağcılar tramvay hattına aktarma yaparak Kabataş'ta inilmelidir. 22, 25E numaralı otobüslere bindikten sonra Ortaköy'e ulaşabilirsiniz.

Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Mecidiyeköy istikametinden gelenler herhangi bir metrobüs durağından binerek Zincirlikuyu'da inmelidir. Buradan Beşiktaş çıkışından çıktıktan sonra herhangi bir otobüse binip Beşiktaş meydan durağında inmelidir. Buradan 22, 22RE, 25E, 40T, 42T, DT1 hatlı otobüslerden birine binerek Ortaköy'e ulaşım sağlanabilir.

Taksim üzerinden ulaşım ise tek vesaitle sağlanmaktadır. DT1, 40T, 42T hatlı otobüslere binerek direkt olarak Ortaköy durağına ulaşım sağlayabilirsiniz.

Ortaköy'e Hangi Otobüsler Gider?

Bulunduğu konum itibariyle Ortaköy’e ulaşım yönünden en pratik toplu taşıma araçları otobüslerdir. Ancak belirtmekte yarar var Beşiktaş ilçesi trafik yönünden oldukça aktif bir bölgedir. Bu sebeple zaman zaman trafik sorunlarıyla baş başa kalabilirsiniz.

Ortaköy’e giden otobüsler:

22 İstinye Dereiçi Kabataş

22RE Fatih Sultan Mehmet Beşiktaş

25E Sarıyer Kabataş

40T İstinye Dereiçi Taksim

42T Bahçeköy Taksim

DT1 Ortaköy Taksim

40B Sarıyer Beşiktaş

55B Gaziosmanpaşa Beşiktaş

30M Beşiktaş Mecidiyeköy

129T Bostancı Taksim

62 Kâğıthane/Gültepe Kabataş

Mecidiyeköy'den Ortaköy'e Nasıl Gidilir?

Dilerseniz kişisel aracınızla dilerseniz taksiyle ya da otobüsle Mecidiyeköy'den Ortaköy'e ulaşım sağlayabilirsiniz. Otobüsle ulaşım sağlamak isteyenler DT1 ve DT2 hatlı otobüsleri kullanmalıdır.