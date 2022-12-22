Marmara Adası’na Nasıl Gidilir?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem İstanbul Marmara Adası'na Nasıl Gidilir? Marmara Adası Feribot Seferleri ve Saatleri
ABONE OL

Marmara Adası'na nasıl gidilir? Marmara Adası feribot seferleri ve saatleri

Ülkemizin Gökçeada'dan sonra en büyük ikinci adası olan bu tabi eser, her yıl binlerce turisti ağırlamaktadır. Ada konumunda olduğundan dolayı bölgeye ulaşım feribotlar aracılığıyla sağlanmaktadır.

Marmara Adası'na Nasıl Gidilir? Marmara Adası Feribot Seferleri ve Saatleri

Marmara Adası’na Nasıl Gidilir?

Günümüzde Balıkesir iline bağlı olan ada, 4'ü yerleşime açık 14 adadan oluşmaktadır. bu adalardan en büyüğü Marmara Adası’dır. Adını Marmor kelimesinden alan ada, 6000 yıllık tarihe ışık tutan muhteşem bir oluşumdur. Marmara denizini güneybatısında yer alan adaya ilk yerleşim Antik Çağda kurulmuştur.

Önceleri bir ticaret kolonisi olarak kurulan ada Bizans döneminde keşişlerin yerleşim yeri haline gelmiştir. Osmanlı topraklarına katılmasıyla birlikte bölgeye Türkler yerleştirilmiştir. Böylelikle Rumlar ile Türkler yüzyıllar boyu yan yana bir yaşam sürmüştür. Tarihi olarak bu kadar farklı milleti bünyesinde barından adada yer alan tarihi eserlerin bir kısmı günümüze ulaşmıştır.

Ekonomi olarak ise yer halk zeytincilik, bağcılık, şarapçılık, balıkçılık ve mermer madenciliği yapmaktadır. Adada irili ufaklı plajlar yer almaktadır. Bunlardan merkez en yakını Kole Plajı'dır.

Şehre oldukça kolay bir şekilde ulaşım imkânı sunan Marmara Adası’na hafta sonu bir kaçamak yapmak isteyenler dahi ulaşım sağlayabilir.

Adaya ulaşım sağlamak için Tekirdağ, İstanbul ve Balıkesir’e bağlı Erdek ilçesinden deniz yoluyla ulaşım sağlayabilirsiniz. Tekirdağ'dan ve Erdek üzerinden arabalı ve yolcu vapurlarıyla bölgeye ortalama 2 saatte ulaşım sağlayabilirken, İstanbul üzerinden İDO'ya bağlı deniz otobüsüyle ortalama 2,5 saatte ulaşım sağlayabilirsiniz.

Marmara Adası Feribot Seferleri

Feribotla bölgeye ulaşım sağlamak isteyenler aşağıda yazılan herhangi bir feribot hattını kullanabilir:

  • Avşa Feribot iskelesi
  • Marmara Feribot iskelesi
  • Yenikapı Feribot iskelesi
  • Bostancı Feribot iskelesi

Marmara Adası Feribot Saatleri

Adanın bulunduğu konumdan dolayı bölgeye ulaşım en hızlı sağlandığı yol şüphesiz ki feribot taşımacılığıdır. Kış dönemi ve yaz dönemi olarak ayrılan feribot seferleriyle adaya gidiş için seferler kış döneminde 2 kez, yaz döneminde ise 3 kez olarak düzenlenmektedir.

  • Tekirdağ Barbaros mevkiinden Marmara Adası'na her gün seferler düzenlenmektedir. 10:00 ile 15:00 ve 17:00 saatleri düzenlenen seferler ayrıca pazar günleri 16:00'da da düzenlenmektedir. Hafta içi ise feribot seferleri 19:00, 21:00 ve 23:00 saatleri arasındadır.
  • Erdek İskelesi'nden Marmara Adası'na 06:00, 07:00 ve 17:00 saatleri arasında sefer düzenlenmektedir. Hafta içi her gün olan düzenlenen seferlerin saatleri 21:00, 23:00 ve 01:00’dır.
  • Avşa İskelesi üzerinden Marmara Adası'na sefer saatleri 09:00 ve 12:30’dır.
  • Tekirdağ Ceyport'tan Marmara Adası'na her gün 17:00'da hafta içi ise 21:00'da sefer bulunmaktadır.
  • Bandırma Çelebiport'tan Marmara Adası istikametine haftanın her günü 23:30'da sefer vardır. Ayrıca hafta içi her gün de 02:30'da seferler bulunmaktadır.
  • İstanbul Yenikapı’dan Marmara Adası'na saat 09:40 ile 23:10 arasında seferler düzenlenmektedir.
  • İstanbul Bostancı’dan Marmara Adası'na saat 09:00 ile 23:10 arasında seferler bulunmaktadır.
  • Marmara Adası ile Yenikapı arasındaki sefer saatleri ise 09:30 ile 21:15 arasındadır.

Marmara Adası'na İstanbul'dan Nasıl Gidilir?

Ada konum itibariyle İstanbul’a oldukça yakın olduğundan dolayı ulaşım son derece kolaydır. İDO üzerinden Marmara Adası istikametine her gün sefer düzenlenmektedir.

Marmara Adası Feribotları Nereden Kalkıyor?

İstanbul, Tekirdağ ve Erdek, Barbaros, Saraylar üzerinden Marmara Adası’na feribotlar kalkmaktadır. İstanbul üzerinden İDO ile ulaşım sağlayabilirken, Tekirdağ ve Erdek üzerinden arabalı vapurları tercih edebilirsiniz.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği düştü
GÜNDEM HDP'li Semra Güzel'in vekilliği düştü
7 kişinin ölümü davasında yeni gelişme! İstinaf bozdu, ceza arttı
GÜNDEM 7 kişinin ölümü davasında yeni gelişme! İstinaf ...
Asgari ücretin yolculuğu
GÜNDEM Asgari ücretin yolculuğu
Son dakika: Diyarbakır'da korkunç olay! 10 yaşındaki çocuğa cinsel istismar... - Haberler
GÜNDEM Diyarbakır'da 10 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!
Son dakika: Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu sözleri: Arabesk film izler gibi izliyoruz
GÜNDEM Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu sözleri: Arabesk film izler ...
Sevgilisini iple boğarak öldürmüştü! İstenen ceza açıklandı... - En son haberler
GÜNDEM Eda'yı iple boğmuştu! İstenen ceza belli oldu
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, "İlk 100 Gün İcraat Programı"nı açıkladı
GÜNDEM Erbakan, 'İlk 100 Gün İcraat Programı'nı açıkladı
Genç kız, uçurumdan düşerek ağaca takıldı!
GÜNDEM Genç kız, uçurumdan düşerek ağaca takıldı!
Son dakika haberler: Gökçe daha 13 yaşındaydı! Büyük acı! - Haberler
GÜNDEM Gökçe daha 13 yaşındaydı! Büyük acı!
5 kişilik otomobilden 15 kişi çıktı! -Güncel haberler
GÜNDEM 5 kişilik otomobilden 15 kişi çıktı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.