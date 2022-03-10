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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kadınlar Günü'nde eşini öldüren şahıs tutuklandı
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Kadınlar Günü'nde eşini öldüren Afgan koca tutuklandı

Konya'da '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde boşanma aşamasındaki kuaför eşi Marziye Salehzade'yi gittiği iş yerinde bıçaklayarak öldüren Afganistan uyruklu Hamidollah Nouri tutuklandı

Son dakika: Kadınlar Günü'nde eşini öldüren şahıs tutuklandı
Kadınlar Günü'nde eşini öldüren şahıs tutuklandı
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DHA

Konya'da '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde boşanma aşamasındaki eşini öldüren Afgan koca tutuklandı.

Olay, 8 Mart günü saat 19.00 sıralarında Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Güzle Sokak'ta meydana geldi. 3 çocuk annesi kuaför Marziye Salehzade (30), iş yerinde çalışırken 3 yıldır ayrı yaşadığı boşanma aşamasında olduğu Hamidollah Nouri (30)geldi.

6 KEZ BIÇAKLAYIP, KAÇTI

Burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Nouri, Salehzade'yi vücudunun 6 yerinden bıçakla yaralayıp, kaçtı. İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahaleye karşın Salehzade, kurtarılamadı. Salehzade'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, yakınları sinir krizi geçirdi.

TEDAVİ İÇİN GİTTİĞİ HASTANEDE YAKALANDI

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kendisi de saldırı sırasında elinden hafif yaralanan Hamidollah Nouri'yi tedavi olmak için gittiği Konya Şehir Hastanesi'nde yakalayıp, gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinde, "Henüz boşanmamız sonuçlanmadı, ama beni aldatıyordu" diyen Nouri, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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