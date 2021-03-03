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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun her yıl açıkladığı istatistiklere göre kadın cinayetleri son yıllarda ciddi bir artış gösteriyor. Ancak yine istatistiklere göre artan sadece kadın cinayetleri değil aynı zamanda şüpheli kadın ölümleri…

İşte bu noktaya dikkat çekmek amacıyla platform 5 Mart Cuma günü kadınların seslerini duyurmaya hazırlanıyor. Eylem “Kadın cinayetlerini şüpheli bırakmayacağız” şiarıyla 18:30’da İstanbul’da Beşiktaş İskele Meydanı’nda düzenlenecek.

Platform aynı zamanda bu ayın kadın cinayeti ve şüpheli kadın ölümü verilerini de Dünya Emekçi Kadınlar Günü için yapılan eylemlerde açıklayacak.