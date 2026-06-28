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        Haberler Bilgi Gündem Kadir İnanır'ın çocuğu var mı? Kadir İnanır'ın eşi kim, evli mi, çocukları kimler?

        Kadir İnanır'ın çocuğu var mı? Kadir İnanır'ın eşi kim, evli mi, çocukları kimler?

        Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Usta oyuncunun cenazesi, anma töreninin düzenleneceği Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ne getirildi. Törende kürsüye ilk çıkan isim, İnanır'ın uzun yıllardır hayat arkadaşı olan Jülide Kural oldu. Veda töreninin ardından Kadir İnanır'ın özel hayatı da merak konusu oldu. "Kadir İnanır evli miydi, eşi kim?", "Kadir İnanır'ın çocuğu var mı?" soruları araştırılmaya başlandı. İşte tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 16:26 Güncelleme:
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        Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır, yapılan tüm müdahalelere rağmen 77 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncuları arasında yer alan İnanır’ın vefatı, sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı. Acı haberin ardından usta sanatçının hayatı, memleketi, evlilik durumu, çocuk sahibi olup olmadığı ve özel yaşamına ilişkin detaylar yeniden merak konusu oldu. Peki, Kadir İnanır nereliydi, evli miydi, çocuğu var mıydı? İşte Kadir İnanır’ın yaşamına ve özel hayatına dair merak edilenler...

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        KADİR İNANIR'IN EŞİ KİMDİR?

        Kadir İnanır’ın resmi kayıtlara göre bir evliliği bulunmamaktadır. Usta oyuncu, 1999 yılından itibaren oyuncu Jülide Kural ile uzun yıllara dayanan bir hayat arkadaşlığı yaşamıştır.

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        KADİR İNANIR'IN ÇOCUĞU VAR MI?

        Kadir İnanır’ın biyolojik çocuğu bulunmuyor.

        Usta sanatçı, daha önce verdiği bir röportajda bu konuya değinerek, babasının 14 çocuk sahibi olduğunu ve kendisinin de kalabalık bir aile kurmayı arzuladığını söylemişti. Ancak İnanır, çocuk sahibi olamamasını “Doğru bir kadın çıkmadı herhalde” sözleriyle açıklamıştı.

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        KADİR İNANIR NERELİYDİ?

        Kadir İnanır, 15 Nisan 1949 tarihinde Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya geldi.

        Kalabalık bir ailede büyüyen İnanır, eğitim hayatının ardından İstanbul'a gelerek oyunculuk kariyerine adım attı ve kısa sürede Yeşilçam'ın en önemli isimlerinden biri haline geldi.

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