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        Kahramanmaraş'ta şehit aileleri iftarda buluştu

        Türkiye Harp Malulü Gazi Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi tarafından düzenlenen iftar programında şehit aileleri bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 21:01 Güncelleme: 18.03.2024 - 21:01
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        Kahramanmaraş'ta şehit aileleri iftarda buluştu
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        Türkiye Harp Malulü Gazi Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi tarafından düzenlenen iftar programında şehit aileleri bir araya geldi.

        Onikişubat Belediyesinin destekleriyle kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından davetliler oruçlarını açtı.

        Vali Mükerrem Ünlüer, programda yaptığı konuşmada, şehit aileleriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

        Katılanlara teşekkür eden Ünlüer, "Bizim için çok anlamlı bir gün, hem Çanakkale Deniz Zaferi'mizin 109. yıl dönümünü kutladık hem de şehit yakınlarımızla bir araya geldik. Şehit ailelerimizle zaman zaman bir araya geliyoruz. Sorunlarımızı ve dertlerimizi paylaşıyoruz. Onlar bizim başımızın tacı. Onlar 85 milyon insanımıza emanet. Şehit ailelerimiz ve gazilerimizle alakalı işleri canıgönülden yapıyoruz. Görev olarak değil, onların her türlü ihtiyacını gönüllü olarak karşılamaya çalışıyoruz." dedi.

        AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici de ramazanın manevi atmosferini şehit aileleri ve yakınlarıyla bir arada geçirmekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

        Şehitlerin ailelerinin ve yakınlarının kendilerine emanet olduğunu ifade eden Debgici, şehitlerin emanetine sahip çıkmaya gayret ettiklerini söyledi.

        Debgici, bu topraklarda güvenli ve huzurlu bir şekilde yaşanıyorsa bunun şehit ve gazilerin sayesinde olduğunu dile getirerek, şehitlerin ruhunun şad makamlarının cennet olması temennisinde bulundu.

        Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek de şehit ailelerini misafir etmekten büyük onur duyduklarını ifade etti.

        Türkiye'nin her karışının neredeyse şehit kanıyla yoğrulduğunu belirten Mahçiçek, Türkiye'nin mukaddes bir ülke olduğunu kaydetti.

        Vatan uğruna canını veren şehitlerin yakınlarıyla aynı sofrada beraber olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Mahçiçek, ramazan ayının Türkiye için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü M. Ferdi Bozkurt da şehit ailelerine yönelik 81 ilde eş zamanlı olarak iftar programının düzenlendiğini söyledi.

        Şehit aileleriyle bir arada bulunmaktan dolayı gururlandıklarını ifade eden Bozkurt, programa katılım sağlayan katılımcılara teşekkür etti.

        Türkiye Harp Malulü Gazi Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli ise organizasyonun düzenlenmesine katkı sağlayan kurumlara teşekkür etti.

        Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Nureddin Gökduman, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, AFAD İl Müdürü Tayfun Temur ile kurum amirleri ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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