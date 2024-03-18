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        Kahramanmaraş'ta öğrenci servisi devrildi, 15 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, öğrenci servisinin devrilmesi sonucu sürücü ile 14 öğrenci yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 15:18 Güncelleme: 18.03.2024 - 15:18
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        Kahramanmaraş'ta öğrenci servisi devrildi, 15 kişi yaralandı
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        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, öğrenci servisinin devrilmesi sonucu sürücü ile 14 öğrenci yaralandı.

        Yukarı Höcüklü Mahallesi'nde, Karagöl Ortaokulu öğrencilerini taşıyan N.Y. yönetimindeki 27 AAR 568 plakalı servis minibüsü kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

        Kazada, sürücü N.Y. ile 14 öğrenci hafif yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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