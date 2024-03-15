Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan baba ve oğlu yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde elektrik akımına kapılan baba ve oğlu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 12:53 Güncelleme: 15.03.2024 - 12:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan baba ve oğlu yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde elektrik akımına kapılan baba ve oğlu yaralandı.

        İdris İ. ile oğlu Recep İ, Cumhuriyet Mahallesi Yoğunsöğüt Sokak'ta bulunan bir binanın ikinci katına taşıdıkları inşaat demirinin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba ve oğlunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'yi şoke eden kazada baba şüpheli sıfatıyla adliyede!
        Türkiye'yi şoke eden kazada baba şüpheli sıfatıyla adliyede!
        Rusya'dan Macron'a sert tepki: Çılgınca
        Rusya'dan Macron'a sert tepki: Çılgınca
        Havadaki yolcu sayısında rekor artış
        Havadaki yolcu sayısında rekor artış
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        Çanakkale'de göçmen faciası: En az 8 ölü
        Çanakkale'de göçmen faciası: En az 8 ölü
        Böyle olur Rihanna'nın çatı katı
        Böyle olur Rihanna'nın çatı katı
        New York metrosunda bir yolcu başından vuruldu
        New York metrosunda bir yolcu başından vuruldu
        Bilime göre dünyanın en yakışıklı erkeği kim?
        Bilime göre dünyanın en yakışıklı erkeği kim?
        Kapora oyunuyla 9 milyonluk arsaya kondular!
        Kapora oyunuyla 9 milyonluk arsaya kondular!
        Pisa ve Oxford'dan incelemeye geldiler!
        Pisa ve Oxford'dan incelemeye geldiler!
        Sürücü ehliyetsiz ve alkollüydü! Dilara yatalak hale geldi! Ödül gibi ceza!
        Sürücü ehliyetsiz ve alkollüydü! Dilara yatalak hale geldi! Ödül gibi ceza!
        "Sonu Atina olsun"
        "Sonu Atina olsun"
        20 yıl önce 15 aylık Armağan'ı öldürmüştü! Cani babayla ilgili flaş gelişme!
        20 yıl önce 15 aylık Armağan'ı öldürmüştü! Cani babayla ilgili flaş gelişme!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kaza sonrası ilk iş video çektiler!
        Kaza sonrası ilk iş video çektiler!
        İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri!
        İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri!
        Çölde aşk başkadır
        Çölde aşk başkadır
        Çöplükten kurtardı, lükse alıştırdı! Milyonlarca izleniyor
        Çöplükten kurtardı, lükse alıştırdı! Milyonlarca izleniyor
        "Turu tecrübe getirdi"
        "Turu tecrübe getirdi"
        Dünyada 'yeni şehir' furyası
        Dünyada 'yeni şehir' furyası

        Benzer Haberler

        KSÜ Tıp Fakültesi öğrencileri beyaz önlüklerini giydi
        KSÜ Tıp Fakültesi öğrencileri beyaz önlüklerini giydi
        19 kişinin öldüğü binada usulsüz tadilatı, hem mahkeme hem belediye tespit...
        19 kişinin öldüğü binada usulsüz tadilatı, hem mahkeme hem belediye tespit...
        Depremde görev yapan sağlıkçıların yazıları hastane duvarından silinmedi
        Depremde görev yapan sağlıkçıların yazıları hastane duvarından silinmedi
        Depremde mesai arkadaşlarını kaybeden sağlık çalışanları 14 Mart'ı buruk ku...
        Depremde mesai arkadaşlarını kaybeden sağlık çalışanları 14 Mart'ı buruk ku...
        Kahramanmaraş'ta şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yarala...
        Kahramanmaraş'ta şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yarala...
        Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı