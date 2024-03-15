Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan baba ve oğlu yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.

İdris İ. ile oğlu Recep İ, Cumhuriyet Mahallesi Yoğunsöğüt Sokak'ta bulunan bir binanın ikinci katına taşıdıkları inşaat demirinin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.