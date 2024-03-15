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        Haberler Dünya Rusya'dan Macron'un Ukrayna'ya asker gönderebilecekleri açıklamasına sert tepki: "Çılgınca"

        Rusya'dan Macron'un Ukrayna'ya asker gönderebilecekleri açıklamasına sert tepki: "Çılgınca"

        Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Naryshkin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Ukrayna'ya asker gönderebilecekleri açıklamasına sert tepki gösterdi. Naryshkin, Macron'un fikirlerini "çılgınca ve paranoyak hayaller" olduğunu söyledi

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 15.03.2024 - 12:42 Güncelleme: 15.03.2024 - 12:42
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        Rusya'dan Macron'a sert tepki: Çılgınca
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        Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergei Naryshkin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker göndermenin "ihtimal dışı" bırakılmaması gerektiğine ilişkin açıklamalarına sert tepki gösterdi.

        Foto: AP
        Foto: AP

        Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Naryshkin, Macron'un açıklamalarını "Çılgınca ve paranoyak hayaller" olarak değerlendirdi.

        MACRON NE DEMİŞTİ?

        Foto: AA
        Foto: AA
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        Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 26 Şubat'ta düzenlenen Ukrayna'ya destek konulu konferansın kapanışında, "Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız." demişti.

        Bu amaca ulaşmak için "her şeyin mümkün olduğu" mesajını veren Macron, Ukrayna'ya asker göndermenin "ihtimal dışı" bırakılmaması gerektiğini belirtmişti.

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        Macron dün yaptığı açıklamada da Rusya'ya karşı savaşmadıklarına ve bu ülkeye karşı savaşmak konusunda da "asla ilk girişimi" kendilerinin yapmayacağına işaret etti.

        Ukrayna'ya askeri birlik gönderme konusunda Macron, "Tüm bu seçenekler mümkün, bunun tek sorumlusu Moskova rejimi olur." değerlendirmesinde bulundu. Macron, Ukrayna'yı desteklemek konusunda hiçbir ihtimali göz ardı edemeyeceklerini vurguladı.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #rusya
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