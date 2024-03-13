Kahramanmaraş'ta şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Hamit Demir (59) idaresindeki 34 TS 1404 plakalı otomobil, Elbistan-Darende kara yolu Küçükyapalak Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü Hamit ile eşi Saniye Demir (55) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Saniye Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kadının cesedi, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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