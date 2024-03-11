Depremde hasar gören Altınşehir, bakanlığın çıkacağı ihaleyi bekliyor

ALTIN takı üretiminde İstanbul’dan sonra 2’nci olan Kahramanmaraş’taki Altınşehir’in depremlerde hasar görmesi, kuyumculuk sektörünü de olumsuz etkiledi. Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, apartmanlarda, otoparklarda sektörü ayakta tutmaya çalıştıklarını belirterek, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Altınşehir’in bir an önce ihalesinin yapılmasını bekliyoruz” dedi.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde 107 bin metrekare alanda faaliyet gösteren Altınşehir de hasar gördü. İlk incelemelerde ağır hasarlı olduğu belirtilen binada 470 atölye boşaltıldı. Deprem nedeniyle birçok atölye 4-5 ay altın takı üretimine ara verdi. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin 300 civarında karot örneği alıp kolonların röntgenini çekerek yaklaşık 1,5 aylık incelemesi sonunda Altınşehir’in orta hasarlı olduğu ve güçlendirme yapılması gerektiği belirtildi.

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, Altınşehir’in depremde hasar görmesinin kuyumculuk sektörünün de çok ciddi sekteye uğramasına neden olduğunu söyledi. Kahramanmaraş’ın Türkiye kuyumculuk sektöründe önemli bir yere sahip olduğunu belirten Öz, “Kahramanmaraş’ta üretim yapan firmalarda çalışan yaklaşık 10 bin kişi var. Bunların hepsi hemen 6 Şubat’ın akabinde mağdur oldu” dedi.

OTOPARKLAR ATÖLYE OLDU

Altınşehir’in Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteğiyle yapıldığını ve sektörü yeniden ayağa kaldırmak için bakanlıkla irtibata geçtiklerini ifade eden Başkan Öz, güçlendirme için ruhsatı alıp projesi hazırlandığını söyledi. Altın takı üretimine devam etmek adına geçici de olsa bazı girişimlerde bulunduklarını kaydeden Öz, şöyle devam etti:

“Biz hemen bir şeyler yapmamız gerektiğinin farkına vardık. Önce Kahramanmaraş Altınşehir'deki otoparka prefabrik olarak 40 iş yeri yaptık. Daha sonra da Büyükşehir Belediyesi bize Arasa otoparkını tahsis etti, buraya da 186 iş yerini hemen prefabrik olarak aktivite aldık. Kahramanmaraş'ta şu anda çalışmayan firmamız yok denecek kadar az ama çalıştığımız ortam kuyumcu imalathanesi için yapılmadığından dolayı sorunlarımız devam ediyor. Bunun için bir an önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan ricamız Altınşehir’in ödeneğinin ayrılıp sektörümüzü tekrar aktif hale, eski haline getirmek istiyoruz."

Altınşehir’in hasar görmesinin Türkiye’de takı üretiminde işçiliğin de artmasına neden olduğunu ifade eden Hacı Mustafa Öz, “6 Şubat depremlerinden önce yılda yaklaşık 20 ton altın üretimimiz vardı. Deprem sebebiyle ciddi olarak Türkiye genelinde bir altın ve takılara talep açığı oluştu. Bu da başka yerlerde yapılan altınların Türkiye'de işçiliklerin yüzde 30’dan fazla yükselmesine sebep oldu. Halen altın ve takıya talep var. Özellikle ihracat ve yurt dışı talepleri çok ciddi şekilde var. Türkiye'deki takı ve mücevher sorununun işlenmiş altın sorununun ortadan kalkması için Altınşehir’in hızlıca aktif hale gelmesi gerekiyor” diye konuştu.