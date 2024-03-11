Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Depremde hasar gören Altınşehir, bakanlığın çıkacağı ihaleyi bekliyor

        ALTIN takı üretiminde İstanbul'dan sonra 2'nci olan Kahramanmaraş'taki Altınşehir'in depremlerde hasar görmesi, kuyumculuk sektörünü de olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 10:32 Güncelleme: 11.03.2024 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremde hasar gören Altınşehir, bakanlığın çıkacağı ihaleyi bekliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ALTIN takı üretiminde İstanbul’dan sonra 2’nci olan Kahramanmaraş’taki Altınşehir’in depremlerde hasar görmesi, kuyumculuk sektörünü de olumsuz etkiledi. Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, apartmanlarda, otoparklarda sektörü ayakta tutmaya çalıştıklarını belirterek, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Altınşehir’in bir an önce ihalesinin yapılmasını bekliyoruz” dedi.

        Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde 107 bin metrekare alanda faaliyet gösteren Altınşehir de hasar gördü. İlk incelemelerde ağır hasarlı olduğu belirtilen binada 470 atölye boşaltıldı. Deprem nedeniyle birçok atölye 4-5 ay altın takı üretimine ara verdi. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin 300 civarında karot örneği alıp kolonların röntgenini çekerek yaklaşık 1,5 aylık incelemesi sonunda Altınşehir’in orta hasarlı olduğu ve güçlendirme yapılması gerektiği belirtildi.

        Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, Altınşehir’in depremde hasar görmesinin kuyumculuk sektörünün de çok ciddi sekteye uğramasına neden olduğunu söyledi. Kahramanmaraş’ın Türkiye kuyumculuk sektöründe önemli bir yere sahip olduğunu belirten Öz, “Kahramanmaraş’ta üretim yapan firmalarda çalışan yaklaşık 10 bin kişi var. Bunların hepsi hemen 6 Şubat’ın akabinde mağdur oldu” dedi.

        OTOPARKLAR ATÖLYE OLDU

        Altınşehir’in Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteğiyle yapıldığını ve sektörü yeniden ayağa kaldırmak için bakanlıkla irtibata geçtiklerini ifade eden Başkan Öz, güçlendirme için ruhsatı alıp projesi hazırlandığını söyledi. Altın takı üretimine devam etmek adına geçici de olsa bazı girişimlerde bulunduklarını kaydeden Öz, şöyle devam etti:

        “Biz hemen bir şeyler yapmamız gerektiğinin farkına vardık. Önce Kahramanmaraş Altınşehir'deki otoparka prefabrik olarak 40 iş yeri yaptık. Daha sonra da Büyükşehir Belediyesi bize Arasa otoparkını tahsis etti, buraya da 186 iş yerini hemen prefabrik olarak aktivite aldık. Kahramanmaraş'ta şu anda çalışmayan firmamız yok denecek kadar az ama çalıştığımız ortam kuyumcu imalathanesi için yapılmadığından dolayı sorunlarımız devam ediyor. Bunun için bir an önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan ricamız Altınşehir’in ödeneğinin ayrılıp sektörümüzü tekrar aktif hale, eski haline getirmek istiyoruz."

        Altınşehir’in hasar görmesinin Türkiye’de takı üretiminde işçiliğin de artmasına neden olduğunu ifade eden Hacı Mustafa Öz, “6 Şubat depremlerinden önce yılda yaklaşık 20 ton altın üretimimiz vardı. Deprem sebebiyle ciddi olarak Türkiye genelinde bir altın ve takılara talep açığı oluştu. Bu da başka yerlerde yapılan altınların Türkiye'de işçiliklerin yüzde 30’dan fazla yükselmesine sebep oldu. Halen altın ve takıya talep var. Özellikle ihracat ve yurt dışı talepleri çok ciddi şekilde var. Türkiye'deki takı ve mücevher sorununun işlenmiş altın sorununun ortadan kalkması için Altınşehir’in hızlıca aktif hale gelmesi gerekiyor” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eşiyle oğlunu öldürmüştü! Vahşeti anlattı!
        Eşiyle oğlunu öldürmüştü! Vahşeti anlattı!
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        İçeride mi, dışarıda mı?
        İçeride mi, dışarıda mı?
        İTO Başkanı'ndan İstanbul Park açıklaması
        İTO Başkanı'ndan İstanbul Park açıklaması
        "Bir maçta 46 faul olur mu!"
        "Bir maçta 46 faul olur mu!"
        2023’te iş değiştirenler dikkat!
        2023’te iş değiştirenler dikkat!
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Önce ödül sonra parti!
        Önce ödül sonra parti!
        Estetisyene topuklu ayakkabı dayağı!
        Estetisyene topuklu ayakkabı dayağı!
        96. Oscar Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı
        96. Oscar Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı
        En acı protesto! Kızının gelinliğini ateşe verdi!
        En acı protesto! Kızının gelinliğini ateşe verdi!
        Otomotiv pazarının yüzde 67'si ithal!
        Otomotiv pazarının yüzde 67'si ithal!
        Arda Güler'den ilk gol!
        Arda Güler'den ilk gol!
        Bursin, Banderas'a fark attı
        Bursin, Banderas'a fark attı
        Fauller damga vurdu! 114 dakikalık maç
        Fauller damga vurdu! 114 dakikalık maç
        Kaybolan üniversite öğrencisi ölü bulundu
        Kaybolan üniversite öğrencisi ölü bulundu
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Hata kurbanı
        Hata kurbanı
        Turistlerle kayak yapan rehber hayatını kaybetti
        Turistlerle kayak yapan rehber hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        BBP Genel Başkanı Destici, Kahramanmaraş'ta konuştu:
        BBP Genel Başkanı Destici, Kahramanmaraş'ta konuştu:
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Kahramanmaraş'ta konuştu:
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Kahramanmaraş'ta konuştu:
        Kahramanmaraş'ta "Zaferin Rengi" filminin gösterimi yapıldı
        Kahramanmaraş'ta "Zaferin Rengi" filminin gösterimi yapıldı
        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu
        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu
        TDV, Kahramanmaraş'ta ramazanda her gün 3 bin 800 kişiye iftar verecek
        TDV, Kahramanmaraş'ta ramazanda her gün 3 bin 800 kişiye iftar verecek
        Kahramanmaraş merkezli 6 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 12 tutuklama
        Kahramanmaraş merkezli 6 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 12 tutuklama