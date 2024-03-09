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        TDV, Kahramanmaraş'ta ramazanda her gün 3 bin 800 kişiye iftar verecek

        Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 6 Şubat 2023 depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ramazanda her gün 3 bin 800 kişiye iftar verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 11:53 Güncelleme: 09.03.2024 - 11:53
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        TDV, Kahramanmaraş'ta ramazanda her gün 3 bin 800 kişiye iftar verecek
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        Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 6 Şubat 2023 depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ramazanda her gün 3 bin 800 kişiye iftar verecek.

        TDV, Kahramanmaraş Müftülüğüyle şehir merkezi başta olmak üzere 6 ilçede ramazan sofraları kuracak. TDV'nin mobil ikram aracından da 11 ilçede teravih namazı öncesi ve sonrasında çay ile lokma ikram edilecek.

        Camiler, Kur'an kursları, konteyner kentler ile geçici barınma merkezlerinde mukabele yapılacak, teravih namazı kıldırılacak.

        Ramazan boyunca çocuklar için Hacivat-Karagöz ve Nasrettin Hoca temalarında etkinlikler düzenlenecek.

        Kahramanmaraş İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, AA muhabirine, 6 Şubat depreminden sonra ikinci ramazan ayını idrak edeceklerini söyledi.

        Kahramanmaraş'ın 6 ilçesinde çadırlarda 3 bin 800 kişilik iftar verileceğini, ramazan boyunca çeşitli etkinlikler düzenleneceğini dile getiren Kotan, TDV tarafından yetimler başta olmak üzere muhtaç ailelere ayni ve nakdi yardımların yapılacağını belirtti.

        Kotan, şu bilgileri verdi:

        "Dulkadiroğlu, Onikişubat, Afşin, Elbistan, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerinde iftar çadırları kuracağız. Ayrıca birçok ilçemizde yine fakir ve muhtaç durumda olan ailelere iftar yemeğini evlerine ulaştırmaya çalışacağız. Depremde yakını vefat eden din görevlilerimize de iftar verileceğiz. Ticaret ve Sanayi Odasıyla birlikte Kahramanmaraş'ımızda ağır hasarlı orta hasarlı ve yıkılmış durumda bulunan camilerimizin imar ve inşasına dönük şehrimizin kanaat önderleri ve iş insanlarıyla inşallah istişare programları icra edeceğiz. Bunun ötesinde gençlik koordinatörlerimiz ilçelerimizde pansiyonlu okullarda yine iftar düzenleyecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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