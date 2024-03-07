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        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta mobilya imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 00:23 Güncelleme: 07.03.2024 - 00:23
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        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta mobilya imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Yeni Sanayi Sitesi 4. Cadde'de faaliyet gösteren mobilya üretim imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık, UMKE ve Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kahramanmaraş İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 17 araç, 70 itfaiye eri ve Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne bağlı 4 arazözün yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından müdahalesiyle yangın, kontrol altına alındı.

        Ekiplerin soğutma çalışmalarının sürdüğü imalathanede bulunan bazı malzemeler kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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