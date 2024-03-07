GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta mobilya imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Kahramanmaraş İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 17 araç, 70 itfaiye eri ve Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne bağlı 4 arazözün yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından müdahalesiyle yangın, kontrol altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık, UMKE ve Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yeni Sanayi Sitesi 4. Cadde'de faaliyet gösteren mobilya üretim imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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