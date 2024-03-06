Göksun'da kar yağışı etkili oldu
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Sabah saatlerinde etkili olan sağanak, yerini kara bıraktı.
Aralıklarla devam eden kar yağışının ardından kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.
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