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        Yeşilay Kadın Komisyonu üyeleri Kahramanmaraş'ta buluştu

        Yeşilay Kadın Komisyonu Genel Başkanı Ülkenur Büke, Yeşilay Kahramanmaraş Kadın Komisyonu üyeleriyle bir arala geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 16:14 Güncelleme: 05.03.2024 - 17:27
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        Yeşilay Kadın Komisyonu üyeleri Kahramanmaraş'ta buluştu
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        Yeşilay Kadın Komisyonu Genel Başkanı Ülkenur Büke, Yeşilay Kahramanmaraş Kadın Komisyonu üyeleriyle bir arala geldi.

        Yeşilay'ın tanıtımı amacıyla Şairler Tepesi'nde düzenlenen programa, kentte çeşitli kurumlarda görev yapan kadın yöneticiler ve gönüllü aileler katıldı.

        Yeşilay Kadın Komisyonu Genel Başkanı Ülkenur Büke, burada yaptığı konuşmada, Yeşilay hakkında bilgiler verdi.

        Yeşilay'ın 104 yıllık geçmişe sahip olduğunu hatırlatan Büke, bağımlılık türlerinin zaman içerisinde değiştiğini ifade etti.

        Türkiye'nin 81 ilinde 107 Yeşilay Danışmanlık Merkezi ve 120 şubelerinin olduğunu söyleyen Büke, bağımlılıkla mücadelede gizliliğe önem verdiklerini aktardı.

        Yeşilay Kahramanmaraş Şube Başkanı Adnan Alagöz de depremin ardından kentteki bağımlılık konusunda artış gözlendiğini savunarak, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne yapılan müracaatların da arttığını vurguladı.

        Bağımlılıkla mücadele konusunda kentte çeşitli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Alagöz, Yeşilay'a ulaşımın çok kolay olduğunu 115'i arayarak vatandaşların ücretsiz şekilde yararlanabildiğini söyledi.

        Yeşilay Kahramanmaraş Kadın Komisyonu İl Başkanı Dilek Konuş ise 5 bağımlılık süreciyle mücadele ettiklerini, Yeşilay Danışmanlık Merkezi kapsamında psikososyal destek verdiklerini sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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