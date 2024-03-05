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        35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı'nda perde betonu da kesmişler

        KAHRANMANMARAŞ'ta 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı'nın nihai bilirkişi raporunda, perde beton duvarının yapılmadığından dolayı asli kusurlu gösterilen fenni mesul Mehmet Tekin'in talebiyle, 1'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nin görevlendirdiği bilirkişi, perde betonun yapıldıktan sonra kesildiğini tespit etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 13:14 Güncelleme: 05.03.2024 - 13:20
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        35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı'nda perde betonu da kesmişler
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        KAHRANMANMARAŞ’ta 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı'nın nihai bilirkişi raporunda, perde beton duvarının yapılmadığından dolayı asli kusurlu gösterilen fenni mesul Mehmet Tekin'in talebiyle, 1'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nin görevlendirdiği bilirkişi, perde betonun yapıldıktan sonra kesildiğini tespit etti. Yeni rapor, dava dosyasına girdi.

        6 Şubat 2023'te meydana gelen ilk depremde yıkılan ve zemin kattaki pastanede 40 santimetre çapında kolon kesildiği tespit edilen Ezgi Apartmanı ile ilgili süren davada tutuklu sanıklardan fenni mesul Mehmet Tekin, 1’inci Sulh Hukuk Mahkemesi’nden delil tespiti talep etti. Tekin, avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçede, dava dosyasındaki Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin nihai bilirkişi raporunda statik projede yer alan C ve F aksları arasında yer alan perde betonun yapılmadığı ve bu nedenle kendisine asli kusur isnat edildiğini ancak perde betonun gerçekte yapıldığını ve daha sonra kesildiğini öne sürdü.

        Mehmet Tekin, dilekçesinin devamında, binanın zemin enkazının yerinde olduğunu, delil tespiti için de ilk olarak davanın açıldığı 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne müracaat ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

        “Mahkeme, Ceza Muhakemeleri Kanunu gereği savunmalar alınmadan delil toplama aşamasına mahkemece geçilemediği gerekçesi ile talebimizi reddetti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Valilik ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile yapmış olduğumuz görüşmelerde Ezgi Apartmanı enkazı için herhangi bir izinli ruhsatlı çalışma olmadığını öğrenmemize rağmen ceza dosyasına keşif talebimizi sunduktan 2 gün sonra enkaz alanına plakasız bir kepçe operatörünün gelmesi somut bir delil karartılma şüphesini ortaya koymaktadır. Perde betonun filizlerinin mevcut olduğunun tespit edilmesi bana atfedilen kusuru ortadan kaldıracağı gibi, bu tespitin yapılmaması diğer yargılanan kişiler açısından da haksız menfaat temin edilmesine, kusurun bertaraf edilmesine sebep olacaktır. Bu nedenle delil karartılması, perde duvarın filizlerinin köklerinin kaldırılması an meselesi olduğundan dolayı ivedilikle enkazda delil tespiti yapılmasını talep ediyorum.”

        BİLİRKİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

        Mahkeme, Mehmet Tekin’in talebini kabul edip, 3 inşaat mühendisini bilirkişi olarak görevlendirdi. Enkazda yapılan inceleme sonunda bilirkişi tarafından hazırlanan raporda perde betonun kesildiği tespit edildiği belirtilerek, şöyle denildi:

        “Taşınmazın keşif esnasında yapılan incelemesinde tespite konu perde duvarın yerinde yapılmış olduğu, söz konusu perdenin projede -2,70 metreden + 0,30 metreye kadar 3,00 uzunluğunda olması gerekirken, yerinde perde duvarın tıraşlandığı, kesilen Q20’lik demirlerden anlaşılmaktadır.”

        Rapor, yargılamanın devam ettiği Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava dosyasına da girdi. Betonun hangi tarihte ve kimler tarafından kesildiği yargılama sürecinde ortaya çıkacak.

        2’Sİ FİRARİ 5 SANIK YARGILANIYOR

        Zemin katındaki pastanede kolon kesildiğinin tespit edilmesi nedeniyle 6 Şubat depremlerinin simgelerinden biri haline gelen Ezgi Apartmanı davasının ilk duruşması 29 Şubat’ta görüldü. İlk duruşması 2 oturum halinde 28 saat süren davada pastane işletmecileri firari Sami Kervancıoğlu (58) ve Mustafa Pekel (48) ile pastanenin tutuklu iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı’nın (52), ‘Olası kastla kesten öldürme ve yaralama’ suçundan 876 yıl 6’şar aya kadar, tutuklu fenni mesul Mehmet Tekin (60) ve tutuksuz müteahhit Yakup Aktaş’ın (82), ‘Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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