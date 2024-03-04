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        Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem

        KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 11:44 Güncelleme: 04.03.2024 - 11:45
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        Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
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        KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 11.26'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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