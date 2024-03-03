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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Kahramanmaraş'ta konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ın yeniden inşasına ilişkin, "Hep beraber el ele birlik örneği göstererek, milletçe bu şehri ayağa kaldırmak için gece gündüz gayret gösteriyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 19:03 Güncelleme: 03.03.2024 - 20:10
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Kahramanmaraş'ta konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ın yeniden inşasına ilişkin, "Hep beraber el ele birlik örneği göstererek, milletçe bu şehri ayağa kaldırmak için gece gündüz gayret gösteriyoruz." dedi.

        Kandemir, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fırat Görgel için Mehmet Akif Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen Proje Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

        Burada konuşan Kandemir, kentte olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

        "Hep beraber el ele birlik örneği göstererek, milletçe bu şehri ayağa kaldırmak için gece gündüz gayret gösteriyoruz. Bu gayrete ortak olan başta bizi destekleyerek gönüllerindeki yeri 14 ve 28 Mayıs'ta sandıkta göstererek bu şehirde işi bize emanet eden vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bir değer birlikteliğiyle siyaset yaptığımız Cumhur İttifakı ortaklarımıza şükranlarımı sunuyorum. Saygıdeğer milletvekilimize saygıdeğer il başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi bize düşen, el ele gönül gönüle nasıl bu şehre daha iyi hizmet ederiz, bunun heyecanıyla yol yürümek, milletimize anlatmak, aktarmak, vizyonumuzu, heyecanımızı, bu memlekete dair sevdamızı, bu topraklara olan sadakatimizi, mukaddesata olan vefamızı yaptığımız işlerle göstermek."

        Teşkilatın her defasında gereğini yaptığını anlatan Kandemir, 31 Mart'ta da Kahramanmaraş'ın bir başka ses vereceğini ve 1 Nisan'da Cumhur İttifakı'nın hem büyükşehirde hem ilçe belediyelerinde en yüksek oyu alacağına inandığını kaydetti.

        Belediye Başkan adayı Fırat Görgel de Kahramanmaraş için onurlu ve şerefli bir yolculuğa çıktıklarını belirterek, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman yanında olduğunu vurguladı.

        Uzun yıllardır teşkilatın çeşitli kademelerinde görev yaptığını bu nedenle de şehrin her noktasına hakim olduğunu anlatan Görgel, şöyle devam etti:

        "Sorunları tespit ederek hem şehrin ihtiyaçlarını gidermeye hem de gönüllerine girmeye gayret ettim. Allah'a şükürler olsun. Hiç kimse 'Fırat Görgel benim telefonlarımı açmadı. Bana geri dönüş yapmadı' demez çok şükür. Bu yolda binlerce kardeşim beni hiç yalnız bırakmadı. Bugüne geldiğimizde geçtiğimiz yıl yaşadığımız acı depremin yaralarını birlikte sarmak için bu şehrin her evladıyla gece gündüz çalıştık.

        Bir kez daha bu vesileyle deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm milletimize başsağlığı diliyorum. İçerisinde bulunduğumuz zamanlar, Kahramanmaraş'ın kurtuluş ruhunun yeniden dirildiği zamanlardır. Bugün teslim edilen, tamamlanan, devam eden inşaatlarla ulaştığımız tablo Türkiye Yüzyılı vizyonunun hamaset olmadığının bir göstergesidir. Bizler de hemşerilerimizden aldığımız destekle göreve geldiğimizde kollarımızı sıvayacak, önceki dönem başkanlarımızın yaptıklarının üstüne ekleyerek yeni Kahramanmaraş'ı inşa ve ihya edeceğiz."

        Konuşmaların ardından Görgel, sunum eşliğinde projelerini tanıttı.

        Programa, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişçi, Ömer Oruç, Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Tuba Köksal, Mehmet Şahin ile MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve partililer katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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