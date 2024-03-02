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        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023 yılındaki depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 16:07 Güncelleme: 02.03.2024 - 16:54
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        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
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        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023 yılındaki depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

        Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde ağır hasar alan binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

        Dulkadiroğlu ilçesindeki Bahçelievler Mahallesi'nde depremde ağır hasar gören iş merkezinin, iş makineleriyle kontrollü olarak yıkımına başlandı. Çıkan molozlar, kamyonlarla enkaz döküm alanlarına taşınıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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