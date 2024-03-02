Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde ağır hasar alan binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023 yılındaki depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

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