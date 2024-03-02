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        Kahramanmaraş'ta depremde 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı'na ilişkin davanın görülmesine devam edildi

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin ikisi tutuklu, biri tutuksuz, ikisi firari 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 05:16 Güncelleme: 02.03.2024 - 05:16
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        Kahramanmaraş'ta depremde 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı'na ilişkin davanın görülmesine devam edildi
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        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin ikisi tutuklu, biri tutuksuz, ikisi firari 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanık Yakup Aktaş ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Mehmet Tekin ve Ertan Danacı, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

        Mahkeme heyeti başkanı, duruşmaya tanıkları dinleyerek başladı.

        Daha sonra söz alan müşteki avukatı Rezan Epözdemir, Ezgi Apartmanı'nda faaliyet gösteren pastane yetkilisi firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in yakalanması için "kırmızı bülten" çıkarılmasını talep etti.

        Müşteki avukatların savunması sonrası savcı mütalaasını açıkladı.

        Mütalaada firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hakkında "kırmızı bülten" çıkarılması, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devam etmesi istendi.

        Duruşma sanık avukatlarının ifadeleriyle devam etti.

        Sanık avukatlarından Ersan Şen, Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in kolon ve kiriş kesmediğini savunarak sanıkların yakalama kararının kaldırılmasını istedi.

        Temsil ettiği sanıkların binaya en erken 2003 yılında geldiğini belirten Şen, şunları kaydetti:

        "Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel 2003 yılında bu binaya gelmişlerdi. Ezgi Apartmanı ile uzaktan yakından ilgileri yok, yani hiç kimse temsil ettiğim her iki sanığı bu inşaatı, bu binayı yapmakla itham etmiyor. Temsil ettiğim sanıklar asla kolon kesmemişlerdir, kiriş kırmamışlardır. Kırmızı bülten talebi kabul edilemez." diye konuştu.

        Mahkeme heyeti başkanı, Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hakkında "kırmızı bülten" çıkarılması talebini reddetti.

        Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 3 Mayıs'a erteledi.

        - İddianameden

        Davanın Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamesinde, merkez Onikişubat ilçesinde bulunan Ezgi Apartmanı'nın depremde yıkılması sonucu 35 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı belirtildi.

        İddianamede, sanıklardan apartmanda faaliyet gösteren pastanenin yetkilisi firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize eden tutuklu sanık Ertan Danacı hakkında 35 kez "olası kastla kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar, tutuksuz sanık apartmanın müteahhidi Yakup Aktaş ve tutuklu sanık fenni mesulü Mehmet Tekin hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 8 aydan 22 yıl 5 aya kadar hapis cezası talep edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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