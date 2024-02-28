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        Kahramanmaraş'ta otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü

        –Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 20:28 Güncelleme: 28.02.2024 - 20:28
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        Kahramanmaraş'ta otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü
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        –Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        M.P. idaresindeki 46 EC 618 plakalı otomobil, Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunda Sezai Karakoç Tüneli'nde A.H. yönetimindeki 31 N 8305 plakalı tırın 31 ANC 20 plakalı römorkuna arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobilde bulunan H.E. hayatını kaybetti.

        Yaralanan otomobil sürücüsü M.P. sağlık ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. M.P’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle tünelde bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Kaza anı, tüneldeki güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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