Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta "Cumhuriyet'e Doğru" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

        Milli Eğitim Bakanlığınca, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında hazırlanan "Cumhuriyet'e Doğru" adlı tiyatro oyunu Kahramanmaraş'ta sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 21:31 Güncelleme: 27.02.2024 - 21:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta "Cumhuriyet'e Doğru" adlı tiyatro oyunu sahnelendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli Eğitim Bakanlığınca, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında hazırlanan "Cumhuriyet'e Doğru" adlı tiyatro oyunu Kahramanmaraş'ta sahnelendi.

        Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşan Bora Severcan'ın yönettiği oyunda, Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki kahramanlık hikayesi anlatılıyor.

        Başrollerini Serdar Yeğin, Gülen Karman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Levent Özdilek, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan'ın paylaştığı oyun, Kahramanmaraşlı sanatseverlerden alkış aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Maçta 2 gol var!
        Maçta 2 gol var!
        Bir günde 7 kadın öldürüldü
        Bir günde 7 kadın öldürüldü
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Navalny'in avukatı tutuklandı
        Navalny'in avukatı tutuklandı
        Çin'de yapay zekayla ilk çizgi dizi yapıldı
        Çin'de yapay zekayla ilk çizgi dizi yapıldı
        Anne ile oğlu sobadan sızan gazdan hayatını kaybetti
        Anne ile oğlu sobadan sızan gazdan hayatını kaybetti
        Bakan Tunç'tan 'kira zam tavanı' açıklaması
        Bakan Tunç'tan 'kira zam tavanı' açıklaması
        NATO ve Almanya'dan asker göndermeye izin yok
        NATO ve Almanya'dan asker göndermeye izin yok
        Mira'dan güzel haber var
        Mira'dan güzel haber var
        Süper Lig'de 27. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 27. haftanın panoraması
        Seçim öncesi ve sonrası beklenti ne?
        Seçim öncesi ve sonrası beklenti ne?
        Çanakkale'de korkutan deprem!
        Çanakkale'de korkutan deprem!
        'Ben sana hakkımı helal ettim, sen de et lütfen'
        'Ben sana hakkımı helal ettim, sen de et lütfen'
        Bilecik merkezli 11 ilde dev operasyon
        Bilecik merkezli 11 ilde dev operasyon
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde istenen ceza belli oldu!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde istenen ceza belli oldu!
        Derbide deplasman taraftarı kararı!
        Derbide deplasman taraftarı kararı!
        Bahçeli, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı ile görüştü
        Bahçeli, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı ile görüştü
        Evlendi
        Evlendi

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 130 şüpheli yakalandı
        Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 130 şüpheli yakalandı
        Bakan Özhaseki'den, Kahramanmaraş'ta depremde evi yıkılan şehit ailesine ye...
        Bakan Özhaseki'den, Kahramanmaraş'ta depremde evi yıkılan şehit ailesine ye...
        Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu:
        Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu:
        Bakan Özhaseki'den, Kahramanmaraş'ta depremde evi yıkılan şehit ailesine ye...
        Bakan Özhaseki'den, Kahramanmaraş'ta depremde evi yıkılan şehit ailesine ye...
        Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş'ta seçim ofisi açılışında konuştu:
        Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş'ta seçim ofisi açılışında konuştu:
        Bakan Özhaseki'den Kahramanmaraş'taki depremzede şehit ailesine ziyaret
        Bakan Özhaseki'den Kahramanmaraş'taki depremzede şehit ailesine ziyaret