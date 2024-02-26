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        Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu:

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki,"Bugün başladığımız inşaatların dışında yeni başlamaya karar verdiğimiz işlerle birlikte neredeyse Kahramanmaraş'taki bütün hak sahiplerimizin hem evlerini hem iş yerlerini verecek kadar bir sayıya ulaşmış bulunuyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 21:00 Güncelleme: 26.02.2024 - 21:00
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        Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu:
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki,"Bugün başladığımız inşaatların dışında yeni başlamaya karar verdiğimiz işlerle birlikte neredeyse Kahramanmaraş'taki bütün hak sahiplerimizin hem evlerini hem iş yerlerini verecek kadar bir sayıya ulaşmış bulunuyoruz." dedi.

        Temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Özhaseki, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek, milletvekilleri ve ilgili kurum müdürleri ile basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

        Daha sonra TOKİ işbirliği ile Azerbaycan tarafından Hayrullah Mahallesi'nde yapımına başlanan kalıcı konut ve iş yerlerindeki çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi alan Özhaseki, ardından beraberindekilerle Tarihi Kapalı Çarşı'yı gezerek esnafla bir süre sohbet etti.

        Bakan Özhaseki, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kent genelinde depremzedeler için konut yapımının devam ettiğini söyledi.

        Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Doğukent ve yan tarafındaki Güneşevler'de yaklaşık 5 bin konutluk hak sahibinin olduğunu aktaran Özhaseki, "Daha önce belediyeyle birlikte vatandaşlar görüşseler de 5 bin konutun bir belediye tarafından yapılabilmesi çok mümkün değil. Burada bizim düşündüğümüz gibi çok yüksek olmayan, ferah içinde her türlü sosyal donatısı hazır olan TOKİ'nin sağlam konutlarına ihtiyacı var diye bir karar aldık. O civardaki 5 bin konutu da inşallah TOKİ olarak biz yapacağız." diye konuştu.

        Toptan bakkaliyeciler esnafının dükkanlarının tamamen yıkıldığına işaret eden Özhaseki, söz konusu bölgenin de TOKİ tarafından yapılarak hak sahiplerine dağıtılacağını belirterek, şunları kaydetti:

        "Bugün başladığımız inşaatların dışında yeni başlamaya karar verdiğimiz işlerle birlikte neredeyse Kahramanmaraş'taki bütün hak sahiplerimizin hem evlerini hem iş yerlerini verecek kadar bir sayıya ulaşmış bulunuyoruz. Bu bizim için sevindirici. Eskiden rezerv alanlarda biraz çevredeki sağlam zeminlerde inşaata başlamışken şehrin merkezinde ise her taraf temizlenip bilim adamları tarafından tam netice verip raporlanamadığı için işlere başlayamıyorduk. Fay hattı geçen yerlerden, risk oluşturan yerlerden bahsedildiği için buralarda netleştirmeye epeyce emek verdik. Nihayetinde raporlar çıktıktan sonra, gerek Azerbaycan Mahallesi'nde gerek Trabzon Caddesi'nde, Zarifoğlu'nda belediyenin çevresinde ana caddeler üzerinde binlerce konutun yapımına da bir taraftan proje, bir taraftan da yaparak devam ediyoruz. Allah nasip ederse önümüzdeki günlerden itibaren yine Kahramanmaraş'ta yaptığımız konutları teslim edeceğiz ama gelecek senenin ortasına kadar bütün hak sahiplerinin evlerini bitirmiş oluyoruz."

        Özhaseki, gelinen noktanın son derece sevindirici olduğunu, şehrin merkezinde özellikle Azerbaycan Mahallesi ve çevresindeki yeni mahallelerde inşaatların hızla devam ettiğini dile getirdi.

        Bakan Özhaseki, zemin etüt çalışmalarına çok dikkat ettiklerine işaret ederek, "Kent merkezinde bizi duraksatan hadiselerden biri, zeminin çok uygun olmayışıydı. Orada da TOKİ'miz sadece zemini sertleştirebilmek adına 40 milyon dolarlık kazı çalışması yaptı. Şimdi binalar onun üzerine yükseliyor. Bunları da en kısa süre içerisinde bitireceğiz. Gelecek senenin sonuna kadar, inşallah Kahramanmaraş'ımızda 'benim devletten alacağım var, evimi alamadım, dükkanımı alamadım' diyen kimse kalmamış olacak. Peyderpey her ay vermeye de devam edeceğiz, işler yoluna girdi diyebilirim. Bir, iki sene sonra Kahramanmaraş'ımız eski cazibesiyle, o cıvıl cıvıl haliyle herhalde yeniden Türkiye siyasetinde de gündeminde de yerini alabilir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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