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        Bakan Özhaseki'den, Kahramanmaraş'ta depremde evi yıkılan şehit ailesine yeni evlerinde ziyaret (2)

        AZERBAYCANMAHALLESİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDUÇevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, şehit ailesini ziyaret ettikten sonra Pazarcık ilçesine geçerek AK Parti seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı. Özhaseki daha sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ndeki koordinasyon toplantısına katıldı. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, milletvekilleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile ilçe belediye başkanlarının da katıldığı toplantının ardından Özhaseki, Azerbaycan Mahallesi'ne giderek inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.'GELECEK SENENİN ORTASINDA BÜTÜN HAK SAHİPLERİNİN KONUTLARINI TESLİM EDECEĞİZ'İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Mehmet Özhaseki, şu ana kadar Kahramanmaraş geneline yapılması gereken konut sayısının 69 bin gibi gözüktüğünü belirtirken, şu ana kadar tamamlanan, yapımı devam eden ve ihalesi yapılmış konut sayısının ise 56 bin civarında olduğunu ifade etti. Özhaseki, şöyle devam etti:"Bu arada karar vermemiz gereken birkaç mahallemiz vardı o mahallelerde de vatandaş belediyeyle iş birliği içerisinde kendimiz yapalım diye bir kararları vardı ancak birkaç bin konutluk yer olduğu için yapmaları çok mümkün değil gibi gözüküyordu. Doğukent dediğimiz bir mahalle. Sonra orada bir Güneşevler dediğimiz bir başka yer var. İkisinde de 5 bin konuta yakın yer vardı. Depremde hepsi yıkılmış zaten yerle bir olmuş. O 5 bin konutu da biz TOKİ olarak gidip yapalım diye karar verdik. Böylece bizim Kahramanmaraş'ta yapmamız gereken konut sayısı neredeyse hak sahiplerinin sayısıyla eşitlenmiş gibi oluyor. Tabii geçtiğimiz günlerde burada 10 bine yakın konutu dağıttık. Önümüzdeki aydan itibaren de Türkiye genelinde teslim edeceğimiz evler içerisinde yine Maraş'ımıza ait her ay 300, 500, 1000, 2 bin, 3 bin, 5 bin konut vermeye devam edeceğiz. Ancak bu arada eksik gördüğümüz sayıları da tamamlayabilmek adına yerlerini tespit ettiğimiz yerlerde hızla inşaatlara da başlayacağız. Böylece biz inşaatlara en fazla 1 sene süre verdiğimize göre gelecek senenin ortasında da bütün hak sahiplerinin konutlarını teslim etmiş olacağız diye düşünüyoruz. Bu vesileyle konutlarını alan kardeşlerimize ben güle güle otursunlar derken önümüzdeki günlerde de diğer kalan kardeşlerimiz hiç endişe etmesinler en kısa sürede inşallah onların evlerini teslim edip onların da huzurlu oturmalarını sağlamış olacağız diye düşünüyorum."

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 19:56 Güncelleme: 26.02.2024 - 19:56
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        Bakan Özhaseki'den, Kahramanmaraş'ta depremde evi yıkılan şehit ailesine yeni evlerinde ziyaret (2)
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        AZERBAYCANMAHALLESİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDUÇevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, şehit ailesini ziyaret ettikten sonra Pazarcık ilçesine geçerek AK Parti seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı. Özhaseki daha sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ndeki koordinasyon toplantısına katıldı. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, milletvekilleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile ilçe belediye başkanlarının da katıldığı toplantının ardından Özhaseki, Azerbaycan Mahallesi'ne giderek inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.‘GELECEK SENENİN ORTASINDA BÜTÜN HAK SAHİPLERİNİN KONUTLARINI TESLİM EDECEĞİZ’İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Mehmet Özhaseki, şu ana kadar Kahramanmaraş geneline yapılması gereken konut sayısının 69 bin gibi gözüktüğünü belirtirken, şu ana kadar tamamlanan, yapımı devam eden ve ihalesi yapılmış konut sayısının ise 56 bin civarında olduğunu ifade etti. Özhaseki, şöyle devam etti:"Bu arada karar vermemiz gereken birkaç mahallemiz vardı o mahallelerde de vatandaş belediyeyle iş birliği içerisinde kendimiz yapalım diye bir kararları vardı ancak birkaç bin konutluk yer olduğu için yapmaları çok mümkün değil gibi gözüküyordu. Doğukent dediğimiz bir mahalle. Sonra orada bir Güneşevler dediğimiz bir başka yer var. İkisinde de 5 bin konuta yakın yer vardı. Depremde hepsi yıkılmış zaten yerle bir olmuş. O 5 bin konutu da biz TOKİ olarak gidip yapalım diye karar verdik. Böylece bizim Kahramanmaraş'ta yapmamız gereken konut sayısı neredeyse hak sahiplerinin sayısıyla eşitlenmiş gibi oluyor. Tabii geçtiğimiz günlerde burada 10 bine yakın konutu dağıttık. Önümüzdeki aydan itibaren de Türkiye genelinde teslim edeceğimiz evler içerisinde yine Maraş'ımıza ait her ay 300, 500, 1000, 2 bin, 3 bin, 5 bin konut vermeye devam edeceğiz. Ancak bu arada eksik gördüğümüz sayıları da tamamlayabilmek adına yerlerini tespit ettiğimiz yerlerde hızla inşaatlara da başlayacağız. Böylece biz inşaatlara en fazla 1 sene süre verdiğimize göre gelecek senenin ortasında da bütün hak sahiplerinin konutlarını teslim etmiş olacağız diye düşünüyoruz. Bu vesileyle konutlarını alan kardeşlerimize ben güle güle otursunlar derken önümüzdeki günlerde de diğer kalan kardeşlerimiz hiç endişe etmesinler en kısa sürede inşallah onların evlerini teslim edip onların da huzurlu oturmalarını sağlamış olacağız diye düşünüyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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