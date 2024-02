Bakan Özhaseki'den, Kahramanmaraş'ta depremde evi yıkılan şehit ailesine yeni evlerinde ziyaret (3) ESNAFIZİYARET ETTİÇevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş'ta Azerbaycan Mahallesi'nde incelemelerde bulunduktan sonra Tarihi Kapalı Çarşı'ya geçerek esnafı ziyaret etti. Esnafla sohbet eden Özhaseki onların taleplerini dinledi.'ADLİ MAKAMLARIN İŞİNE KARIŞMAK HİÇ DOĞRU OLMAZ'Bakan Özhaseki, esnaf ziyaretinin ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Depremde konut ve iş yerleri yıkılan hak sahiplerine her ay tamamlandıkça konut ve işyerlerinin teslim edileceğini belirten Özhaseki, gelecek senenin sonunda teslimatın tamamlanacağını söyledi. Özhaseki, bir gazetecinin depremden sonra imara kapatılan yerlerin depremden önce yerleşim alanı olduğunu ve AFAD 2020 raporunda da bu yerlerdeki yapıların olası bir depremde yıkılacağının yer aldığının belirtilmesine rağmen neden tedbir alınmadığı ve uygun olmayan alanlarla ilgili son sürecin ne aşamada olduğu sorusuna da şöyle yanıt verdi."Depremden dolayı kusur kimdeyse bunu zaten adli makamlar savcılarıyla, hakimleriyle, bilirkişileriyle onlarca insan uğraşıyor. Onların işine karışmak hiç doğru olmaz. Siz bana 'Yıkılan evlerin durumu nedir, niye yıkıldı?' derseniz, onlarca yıldır belediye başkanlığı yapan, bu işi bilen birisi olarak tek tek onları söyleyebilirim ancak hukuki süreçle ilgili benim bir yorumda bulunmam hiçbir zaman şık olmaz. Biraz önce söylediğiniz o alanlarla ilgili de vatandaşlarımızın temsilcileriyle biraz önce belediyede bir araya geldik, onlara durumu özetledik. Durumun kabaca özeti şu arkadaşlar; daha önce 'Oralarda asla yapı yapmayın. Kesinlikle yasaklayın' diyen bilim adamlarının raporları var. Sonrasında yapılan çalışmalarda da 'Burada birtakım önlemler alarak işe devam edebilirsiniz' diyen bilim adamlarının raporları da var. Hangisini tercih etmemiz lazım size göre. Bizim yapmamız gereken yeniden bir hakem heyeti kurup bu konuda Türkiye'de ehil olan insanları çağırıp eskiden beri yapılan tüm çalışmaları göz önünde bulundurup, gerekirse yeni çalışmalar yaparak en son halini raporlamaları ve 'Burada evet yapılabilir, devam edebilirsiniz' demeleri. Eğer böyle denmezse, belediyeler kime ne ruhsat versinler? Hangi memur imza atsın? Böyle bir şey olabilir mi? Hiçbirisi oturduğu yerden karşı mahallenin durumunu bilemez. O biraz önce bahsettiğiniz yerlerin durumunu bilemez. Vatandaşlar da tabii merakla bekliyorlar o sonuçları. Onları da bildiğimiz için kendilerine bugün söyledik zaten bu kuracağımız bilim heyeti en geç 1 ay içerisinde bu raporları bitirecek. Bizim imara açıp açamayacağımız noktasını söyleyecekler bize. Biz de ona göre raporlar neticesinde bilim adamlarının dediğini yapacağız. Bakın bu işin somut örneği Azerbaycan Mahallesi. İçinden bir fay hattının geçtiğini söylediler 'Asla yapı yapamazsınız' dediler. Tamam, 'Bilim adamları yapı yapamazsınız diyorlarsa yapmayacağız' dedik bizde. Fakat daha sonra yapılan çalışmalarda mikro bölgeleme çalışmalarında bilim adamlarının hepsi dediler ki 'Hattın geçtiği yer belli. 60 metre burayı boş bırakın. Etrafında da önlemler alarak' devam edin. Daha sonra biz teyit ettirdiğimizde çok doğru olduğuna da hep birlikte kanaat getirdik. Sonra 100 metre kadar fayın geçtiği hattı bıraktık her ihtimale karşı ve orada TOKİ'miz 40 milyon dolarlık sadece kazık çakma çalışması yaptı. O bittikten sonra inşaatlar yükselmeye başladı. Yani bilim adamlar söylediği şekilde her türlü tedbiri alıyoruz, onlar ne diyorsa milimetrik olarak onlara uygun olarak hareket ediyoruz, sonra da zemin artı 2 gibi 3 gibi orada inşaatlarımızı şu anda başladık devam ediyoruz."Bakan Mehmet Özhaseki, açıklamalarının ardından Kahramanmaraş'tan ayrıldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 26.02.2024 - 23:07 Güncelleme: 26.02.2024 - 23:07

