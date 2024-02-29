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        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 18:42 Güncelleme: 29.02.2024 - 18:42
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        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, sokak satıcılarının yakalanması ve uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler; 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ile çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi, O.K. ile F.S'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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