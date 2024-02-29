Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler; 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ile çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi, O.K. ile F.S'yi gözaltına aldı.

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