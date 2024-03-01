Kahramanmaraş'ta vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde hayatını kaybeden Kore gazisi Arif Ardıç, son yolculuğuna uğurlandı.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde hayatını kaybeden Kore gazisi Arif Ardıç, son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 89 yaşındaki Ardıç için memleketi Afşin'de cenaze töreni düzenlendi.
Ardıç'ın naaşı, Eshab-ı Kehf Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda defnedildi.
Törene Ardıç'ın ailesinin yanı sıra Kahramanmaraş Garnizon Komutanı Albay Emin Mehmet Terzioğlu, ilçe protokolü, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.